TORONTO, le 15 avril 2021 /CNW/ - L'innovation et le développement de technologies propres contribueront à stimuler l'économie, à réduire les émissions et à créer des emplois. C'est plus important que jamais au moment où nous nous relevons progressivement de la pandémie de COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 500 000 $ à Hydrostor Inc. pour la mise au point d'une technologie avancée de stockage d'énergie par air comprimé (Advanced Compressed Air Energy Storage ou A-CAES) - une solution de stockage d'énergie longue durée extensible et sans émission.

La technologie A-CAES peut réduire les émissions de gaz à effet de serre en permettant la transition vers un réseau électrique plus propre et plus flexible. Plus particulièrement, cette technologie rentable à faible impact réduira la consommation de diesel et fournira aux services publics et aux organismes de réglementation des solutions de stockage fiables d'une valeur sûre, et ce, tout en intégrant l'énergie renouvelable pour favoriser une croissance durable.

Hydrostor s'affaire à optimiser sa technologie brevetée - qui constitue une amélioration par rapport aux techniques traditionnelles de stockage d'énergie par air comprimé - alors que l'utilisation de cette technologie se déploie à l'échelle industrielle. Ses efforts permettront de mieux préparer cette solution propre à un déploiement à plus grande échelle et produiront un modèle de référence qui s'appliquera aux systèmes A-CAES dans l'avenir.

Ressources naturelles Canada finance le projet par le biais du Programme d'innovation énergétique (PIE), qui investit dans des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que dans des activités scientifiques connexes, afin de soutenir des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques tout en facilitant la transition vers une économique sobre en carbone.

Le gouvernement soutient des projets d'innovation technologique dans le domaine de l'énergie propre qui permettent aux industries du secteur des ressources naturelles d'être plus écologiques, concurrentielles et durables.

Citations

« Investir dans les technologies propres réduira les émissions et renforcera notre compétitivité. C'est la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement travaille avec acharnement à réduire les émissions pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Je suis très fière de représenter des entreprises comme Hydrostor Inc. qui combattent les changements climatiques en mettant au point des technologies innovantes à la fois vertes et viables. »

Marci Ien

Députée de Toronto-Centre

« Nous remercions le gouvernement fédéral pour son soutien à notre solution de stockage d'énergie longue durée - une technologie essentielle à la transition vers l'énergie propre. Avec l'aide de RNCan, cette solution canadienne est prête à être déployée à grande échelle au Canada et ailleurs dans le monde pour abaisser les tarifs d'électricité et décarboner le secteur de l'électricité. »

Curtis VanWalleghem

Directeur général, Hydrostor Inc.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca