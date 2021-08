TÉMISCAMINGUE, QC, le 10 août 2021 /CNW/ - L'innovation dans le secteur forestier canadien est essentielle pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. C'est pourquoi le Canada investit dans des technologies nouvelles et novatrices pour épauler l'industrie, protéger l'environnement et renforcer notre économie.

Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 4,25 millions de dollars à Anomera inc. pour appuyer la construction d'une installation de démonstration qui produira 250 tonnes de nanocristaux de cellulose (NCC) carboxylée par année et commercialisera ses ingrédients cosmétiques et ses produits industriels.

L'installation de démonstration d'Anomera créera jusqu'à 20 nouveaux emplois permanents et consolidera la position du Canada en tant que chef de file de la technologie de la nanocellulose. La nouvelle technologie commercialisée dans le cadre de ce projet, la NCC carboxylée, permettra à l'entreprise d'atteindre son premier marché cible en offrant une solution écologique pour remplacer les microbilles de plastique et de silice utilisées dans les produits de soins personnels et les cosmétiques grâce à sa gamme de produits biodégradables, ChromaPur. Le processus de conversion écologique mis au point par Anomera crée également de nouveaux marchés de grande valeur pour le secteur forestier canadien et donne lieu à des partenariats non traditionnels visant des applications cosmétiques et industrielles.

Le financement de 2,25 millions de dollars octroyé par Ressources naturelles Canada pour ce projet provient du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, qui encourage le secteur forestier canadien à adopter et à mettre en place des technologies et des processus uniques pour diversifier ses activités en créant de nouveaux flux de produits et en ciblant de nouveaux marchés. En investissant dans des technologies novatrices, le secteur forestier peut offrir des solutions plus écologiques qui contribueront à la lutte contre les changements climatiques et à la transition vers une économie sobre en carbone.

La contribution remboursable de 2 millions de dollars accordée à Anomera par DEC servira à l'achat d'équipements dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, ainsi qu'à d'autres intervenants économiques régionaux qui contribuent à la création d'un environnement entrepreneurial propice à la croissance pour tous, dans toutes les régions du Canada.

« Le secteur forestier prend des mesures décisives, s'attaque aux changements climatiques et déploie des efforts soutenus pour bâtir un avenir meilleur. Le travail novateur d'Anomera contribue à ouvrir la voie à la création de la bioéconomie du futur. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

Député de Nickel Belt

« L'innovation propre profite à notre environnement, à notre économie et à nos communautés. Des projets comme celui-ci illustrent le rôle que le secteur forestier canadien peut jouer pour faire progresser la bioéconomie canadienne dans notre transition vers une économie sobre en carbone. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada a pris des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. Entre autres mesures, nous investissons de manière stratégique dans les technologies propres, qui sont au cœur de notre plan de relance économique. En aidant les PME comme Anomera à devenir plus novatrices et compétitives et en stimulant l'innovation pour développer des technologies et des produits plus écologiques, nous préparons également les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Députée d'Ahuntsic-Cartierville

« Anomera se réjouit d'être soutenue par les gouvernements du Canada et du Québec afin que nous puissions accélérer le développement de notre technologie de pointe qui crée de nouveaux produits à partir des forêts canadiennes de façon durable. Notre initiative visant à remplacer les microbilles de plastique partout dans le monde par des produits forestiers canadiens récoltés par le Forest Stewardship Council (FSC) redéfinit vraiment l'avenir de la cellulose. Alors que nous pénétrons les marchés industriels, la demande de nanocristaux de cellulose d'origine canadienne atteindra bientôt des dizaines de milliers de tonnes. »

Howard Fields

Président et chef de la direction, Anomera inc.

« Les consommateurs exigent de plus en plus que l'industrie soit plus respectueuse de l'environnement, et les produits d'Anomera offrent aux industries mondiales des solutions de rechange naturelles et biodégradables à la silice et aux microbilles à base de pétrole. Notre partenariat avec Anomera nous permet d'étendre notre stratégie pour un avenir écodurable et nous aide à faire ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire offrir aux consommateurs des produits durables et novateurs pour une planète plus pure. »

Paul Boynton

Président et chef de la direction, Rayonier Advanced Materials

