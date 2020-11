Le Canada investit dans une initiative novatrice sur roues : le Electric Vehicle Discovery Centre

OTTAWA, ON, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'édification d'un avenir fondé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'honorer cet engagement maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre relance pour l'après-COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui un investissement de 100 000 $ dans le Electric Vehicle Discovery Centre, une initiative novatrice sur roues visant à faire connaître les véhicules électriques (VE) aux consommateurs et à favoriser la transition des Canadiens vers un avenir énergétique propre.

Le financement accordé à Plug'n Drive, un organisme à but non lucratif qui figure parmi les chefs de file du Canada en matière d'électrification des transports, favorisera le lancement d'une remorque mobile sur les VE. Il s'agit d'un mini-centre de découvertes sur roues destiné à l'éducation et à la sensibilisation aux VE à l'échelle nationale.

La remorque éducative mobile sur les VE donnera accès à des essais de conduite et sensibilisera les collectivités aux VE en éduquant les consommateurs à propos des avantages économiques et environnementaux de leur utilisation. Lancée en octobre à Ottawa, en Ontario, la remorque passera quelques mois dans le stationnement du IKEA d'Ottawa, avant de sillonner le Canada pour atteindre les collectivités qui n'ont peut-être pas été exposées aux VE en tant qu'options de transport.

Le financement fédéral de cette initiative est fourni dans le cadre des programmes de Ressources naturelles Canada visant à faire connaître les véhicules à émission zéro et à soutenir les Canadiens grâce à des outils décisionnels interactifs de pointe axés sur les nouvelles technologies automobiles les plus efficaces offertes sur le marché.

Cet investissement reflète l'engagement du gouvernement fédéral à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et contribue à la réalisation de son objectif : faire en sorte que d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules émission zéro.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 300 millions de dollars pour appuyer le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour VE et de postes de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène, ainsi que dans la recherche, la démonstration et le développement de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Ces investissements permettront aux Canadiens d'utiliser et de recharger leurs véhicules partout au pays.

Le gouvernement facilite également la tâche aux Canadiens qui se procurent un véhicule électrique en offrant des incitatifs à l'achat pouvant atteindre 5 000 $ et des déductions fiscales pour les entreprises canadiennes qui achètent des véhicules à émission zéro.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créent de bons emplois, préparent un avenir plus vert au Canada et nous aident à atteindre nos objectifs climatiques nationaux et internationaux.

« Plug'n Drive est un excellent moyen de mieux faire connaître les véhicules électriques et d'aider les Canadiens à rouler jusqu'à la destination de leur choix en produisant moins d'émissions. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Plug'n Drive est ravie de faire équipe avec RNCan et nos autres partenaires afin que sa remorque éducative mobile sur les VE parcoure Ottawa ainsi que les villes et villages du Canada en vue d'aider les consommateurs à en apprendre davantage sur les VE, à en faire l'essai et, ultimement, à en acheter. En effet, nous savons que l'adoption de VE est essentielle pour notre lutte contre les changements climatiques. »

Cara Clairman

PDG, Plug'n Drive

