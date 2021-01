OTTAWA, ON, le 27 janv. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'innovation et à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Cet engagement sera plus important que jamais maintenant que nous commençons à rouvrir l'économie et à planifier notre reprise pour l'après-pandémie.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui un investissement de 97 000 $ pour aider une entreprise de camionnage québécoise à réduire ses frais de carburant et les émissions de gaz à effet de serre de sa flotte de véhicules lourds.

Transport Matte Ltée de Donnacona (Québec) a utilisé cette aide financière pour apporter à son équipement 296 modifications aérodynamiques certifiées SmartWay qui réduiront d'environ 250 tonnes les émissions annuelles de GES de sa flotte de 135 véhicules et amélioreront la compétitivité de l'entreprise.

Les fonds fédéraux octroyés au projet proviennent du Programme d'évaluation écoénergétique des flottes de transport des marchandises, qui investit 3,4 millions de dollars afin d'aider les entreprises à réduire leurs émissions et leurs frais de carburant en prenant des décisions d'investissement fondées sur des données.

Le gouvernement continue de soutenir des projets énergétiques judicieux porteurs d'un avenir plus sain et plus propre tout en créant de l'emploi et en favorisant une croissance économique pour l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« En réduisant nos émissions de GES, nous augmentons notre compétitivité. En augmentant notre compétitivité, nous créons plus d'emplois. C'est avec des projets comme celui-ci que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le secteur du transport de marchandises fait partie intégrante de l'économie canadienne, lui qui fournit des biens et services porteurs de croissance économique. Le gouvernement continue de soutenir des projets qui favorisent la santé, la durabilité et la compétitivité du secteur des ressources naturelles. »

Joël Lightbound

Député de Louis-Hébert

« Même si le transport routier de marchandises exige l'utilisation de carburants fossiles, il est important pour notre entreprise de participer aux efforts collectifs déployés pour réduire les gaz à effet de serre. Ce projet nous permettra de contribuer davantage à l'édification d'un avenir plus vert. »

Simon Matte, propriétaire, Transport Matte

