Le Canada investit dans un projet d'adaptation aux changements climatiques dans les Prairies

WINNIPEG, le 21 juin 2019 /CNW/ - Les Canadiens veulent être prêts à faire face aux défis des changements climatiques pour bâtir un avenir meilleur. C'est pourquoi le gouvernement investit dans l'adaptation aux changements climatiques tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg-Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un soutien financier de 478 000 dollars à l'Institut international du développement durable dans le cadre du programme Adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada.

Dans le cadre du programme Collaboration pour l'adaptation régionale dans les Prairies, l'Institut veillera à accroître les connaissances et à renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques dans la région. Pour ce faire, il misera sur la consolidation de partenariats régionaux, la mise en commun de pratiques exemplaires et l'offre, à l'intention des décideurs, de connaissances, d'outils et de ressources permettant d'intégrer l'adaptation aux changements climatiques à la planification, aux politiques et aux activités.

L'Institut est un groupe de réflexion indépendant qui défend des solutions durables aux problèmes du 21e siècle dans le but de promouvoir le développement humain et la viabilité de l'environnement.

L'annonce d'aujourd'hui est en phase avec la volonté du gouvernement de réduire la pollution, de stimuler l'économie et de bâtir des collectivités plus saines pour la population canadienne.

Citations

« S'adapter aux changements climatiques ne signifie pas qu'on accepte ces changements. Il s'agit plutôt d'en réduire les effets négatifs tout en saisissant de nouvelles occasions. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'apporter son soutien à l'Institut international du développement durable pour qu'il trouve des solutions locales qui permettront de bâtir l'économie que nous voulons tout en protégeant l'environnement que nous chérissons. »

Robert-Falcon Ouellette

Député de Winnipeg-Centre

« Les changements climatiques ne sont pas délimités par les frontières provinciales. Et nos actions ne devraient pas l'être non plus. L'initiative Collaboration pour l'adaptation régionale dans les Prairies, programme à frais partagés entre Ressources naturelles Canada et les gouvernements du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, permettra de faire en sorte que les efforts déployés pour s'adapter aux effets des changements climatiques donneront lieu à une mise en commun des idées et à une collaboration accrue dans le but de réaliser des économies, de protéger notre santé et de maintenir notre qualité de vie. »

Jane McDonald

Première dirigeante par intérim, Institut international du développement durable

Renseignements connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca