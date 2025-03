Le projet permettra d'accroître l'efficacité et la capacité de production de l'industrie au pays

OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada est conscient qu'il importe de positionner le pays comme fournisseur de choix de produits spécialisés dans l'industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont utilisés dans presque toutes les industries et jouent un rôle crucial pour la sécurité nationale, l'économie et les intérêts technologiques du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, a annoncé l'octroi d'un financement de 8 millions de dollars par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation en appui à un projet de 42 millions de dollars visant à moderniser de l'équipement. Cet investissement aidera Teledyne à mettre au point la prochaine génération de capteurs d'images et à accroître les capacités de production de semi-conducteurs à son usine de Bromont, au Québec. La contribution du Fonds permettra à Teledyne de maintenir son avantage concurrentiel dans le domaine des capteurs d'images personnalisés ainsi que des systèmes et des composants d'imagerie de grande valeur spécialisés. En outre, des entreprises et des centres de recherche canadiens bénéficieront d'un accès à l'infrastructure unique de Teledyne pour la conception et le prototypage de produits novateurs.

Le projet contribuera de façon marquée à la prospérité par la création de 40 emplois et le maintien au pays de 560 emplois hautement spécialisés.

Citations

« Les semi-conducteurs font partie de notre vie quotidienne et sont essentiels au fonctionnement de nos téléphones, de nos voitures et de nos électroménagers. Le Canada continuera d'être un chef de file dans cette industrie en croissance en favorisant l'innovation et la sécurité nationale et en créant des emplois de qualité pour les travailleurs. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« Le projet annoncé aujourd'hui marque une étape cruciale pour Teledyne Digital Imaging, réaffirmant sa position de leader dans le domaine des capteurs d'images. Grâce à des investissements significatifs, l'expertise de conception et de fabrication de capteurs d'images développée par Teledyne au cours des 30 dernières années sera transférée sur une nouvelle ligne de fabrication utilisant des tranches de silicium de 200mm. Ce nouvel outillage constituera également la pierre angulaire du développement des technologies de capteurs d'images intelligents, en synergie avec nos technologies avancées de micro-fabrication (MEMS). Avec le soutien des gouvernements provinciaux et fédéraux, cette technologie de pointe renforcera notre compétitivité et assurera la croissance d'une industrie stratégique pour le Canada et le Québec. »

- Le vice-président et directeur général de Teledyne MEMS, Sébastien Michel

Faits en bref

Le Canada possède une industrie des semi-conducteurs novatrice qui, moyennant les investissements et le soutien appropriés, peut se tailler une place de choix sur les marchés mondiaux et se démarquer dans une économie en constante évolution axée sur le numérique et la protection de l'environnement.

possède une industrie des semi-conducteurs novatrice qui, moyennant les investissements et le soutien appropriés, peut se tailler une place de choix sur les marchés mondiaux et se démarquer dans une économie en constante évolution axée sur le numérique et la protection de l'environnement. Depuis 2023, le gouvernement a annoncé des investissements totalisant plus de 215 millions de dollars pour des projets liés aux semi-conducteurs par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation.

Fondée en 1980 et appartenant à Teledyne Technologies (anglais) depuis 2011, Teledyne DALSA conçoit, met au point, fabrique et commercialise des produits et des solutions d'imagerie numérique et fournit des produits et des services liés aux semi-conducteurs.

Teledyne exploite deux usines de production de semi-conducteurs, à Bromont et à Edmonton , qui s'appuient sur plus de 40 ans d'expertise. Des centres de recherche et des PME du Canada bénéficient d'un accès à leur infrastructure pour la conception, le prototypage et la production en grande quantité de produits novateurs.

et à , qui s'appuient sur plus de 40 ans d'expertise. Des centres de recherche et des PME du Canada bénéficient d'un accès à leur infrastructure pour la conception, le prototypage et la production en grande quantité de produits novateurs. L'investissement annoncé aujourd'hui soutiendra la conversion de la chaîne de production de dispositifs à couplage de charge (DCC) afin de faire passer la taille des tranches de 150 mm à 200 mm, ce qui permettra d'accroître l'efficacité et le rendement. La technologie de DCC est utilisée dans des capteurs d'images et des appareils photographiques spécialisés, comme ceux employés dans l'espace ou pour la réalisation d'inspections industrielles de pointe. L'installation de Teledyne à Bromont est l'une des rares usines de production de DCC encore en activité dans le monde. Le maintien de l'accès à une chaîne de production de DCC au pays présente un intérêt stratégique pour la mise au point de la prochaine génération de produits performants et l'accès à de nouveaux segments de marché.

est l'une des rares usines de production de DCC encore en activité dans le monde. Le maintien de l'accès à une chaîne de production de DCC au pays présente un intérêt stratégique pour la mise au point de la prochaine génération de produits performants et l'accès à de nouveaux segments de marché. Les tranches de 200 mm permettront de produire 1,8 fois plus de puces par rapport aux tranches de 150 mm, ce qui se traduira par une augmentation de 40 % de l'efficacité et du rendement.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Myah Tomasi, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]