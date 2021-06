HALIFAX, NS, le 7 juin 2021 /CNW/ - Pour bâtir une économie sobre en carbone au Canada, nous devons transformer nos systèmes énergétiques. Il est donc d'une importance cruciale de comprendre les solutions d'énergie propre qui s'offrent à nous et la meilleure façon de les utiliser, particulièrement maintenant que nous nous remettons progressivement de la COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 282 532 $ à l'Offshore Energy Research Association of Nova Scotia (OERA) pour créer un modèle de système énergétique qui aidera les décideurs du Canada atlantique à réduire les émissions et encouragera l'investissement dans les technologies d'énergie propre.

Le ministère de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse (MEMNE) et la PEI Energy Corporation contribuent financièrement au projet à hauteur de 110 000 $ et 10 000 $ respectivement, portant l'enveloppe à 402 532 $ au total.

Grâce à ce modèle de source libre, les décideurs, les chercheurs, les organismes non gouvernementaux et les représentants de l'industrie pourront évaluer différents moyens de réduction des émissions et les coûts qui leur sont associés.

Les décideurs utiliseront le modèle pour évaluer différents scénarios énergétiques pour déterminer les prochaines étapes à franchir dans la marche vers la carboneutralité, notamment en ce qui concerne l'utilisation de technologies et l'investissement dans la recherche et le développement. L'industrie utilisera le modèle pour prendre des décisions stratégiques provisoires et à long terme. Lorsqu'il contiendra plus de données, le modèle deviendra encore plus utile.

Il s'agit d'un projet de collaboration entre Ressources naturelles Canada, le MEMNE, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'OERA, des partenaires du monde universitaire et des acteurs du marché de l'énergie au Canada atlantique.

Les fonds accordés au projet par le gouvernement fédéral proviennent de son plan Investir dans le Canada - un investissement d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de fret ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le Canada a un plan ambitieux pour lutter contre les changements climatiques, pour aider les Canadiens à rendre leurs maisons plus écologiques et pour bâtir une économie carboneutre. Depuis octobre 2020, grâce à l'aide financière prévue dans l'Énoncé économique de l'automne, le plan climatique renforcé et le budget 2021, le Canada a investi 53 milliards à l'appui d'une relance verte qui ouvrira des possibilités pour tous les Canadiens et facilitera notre transition vers un avenir fondé sur les énergies peu émettrices.

« Que devons-nous faire pour atteindre la carboneutralité? Nous devons connaître toutes les options et toutes les possibilités. Avoir plus de possibilités, c'est avoir une plus grande variété de choix dans les différentes régions du Canada. Chaque région du pays dispose de différents scénarios énergétiques sur lesquels nous pouvons miser. Ce modèle de système énergétique nous montrera ce qui est réalisable au Canada atlantique et nous permettra de réduire les émissions. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« L'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que s'est fixé la Nouvelle-Écosse figure parmi les plus ambitieux de tous : 53 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030. Nous nous réjouissons non seulement d'avoir pris des engagements à l'échelle provinciale, mais aussi de collaborer avec des partenaires du gouvernement fédéral et du secteur privé pour combattre les changements climatiques sur un autre front encore, facilitant ainsi notre transition vers l'énergie propre. »

Chuck Porter

Ministre de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse

« Il faut prendre des mesures à l'échelle du pays pour atteindre nos objectifs climatiques. Je suis ravi de voir que le Canada atlantique fait figure de chef de file à ce chapitre et prend des mesures concrètes dans sa marche vers la carboneutralité. »

Steven Myers

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le modèle de système énergétique que nous mettons au point nous permettra de déterminer quels sont les secteurs de l'économie du Canada atlantique qui n'ont pas de solution économique pour atteindre la carboneutralité, ce qui nous aidera, dans l'avenir, à établir des priorités de recherche sur les technologies propres et la réduction des émissions. »

Alisdair McLean

Directeur général, OERA

