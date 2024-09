HALIFAX, NS, le 15 sept. 2024 /CNW/ - Le Canada s'emploie à développer et à déployer des énergies et technologies propres plus rapidement que jamais pour créer des emplois bien rémunérés, pour attirer des investissements internationaux dans notre économie, pour faire du pays le fournisseur d'énergies propres de prédilection de nos alliés à régime démocratique et pour atteindre ses ambitieux objectifs climatiques. Grâce à ses actions stratégiques et consciencieuses, le Canada atlantique est bien placé pour bâtir un réseau d'électricité propre et pour saisir les immenses possibilités économiques que présente l'économie propre. Des experts indépendants estiment qu'environ 100 000 nouveaux emplois de qualité se créeront au Canada atlantique d'ici le milieu du siècle.

Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Nova-Centre, l'honorable Sean Fraser, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 9,25 millions de dollars du Programme d'innovation énergétique pour deux projets dirigés par l'organisme Net Zero Atlantic (NZA). Ces projets visent à mettre en valeur l'énergie éolienne extracôtière et à faire progresser les technologies propres dans la région de l'Atlantique afin de décarboner le réseau électrique de la région et de combler les besoins en énergie propre, fiable et abordable.

De ce montant, 6 millions de dollars serviront à financer une étude sur le transport et l'intégration de l'éolien extracôtier au Canada atlantique (Atlantic Canada Offshore Wind Integration and Transmission Study). En partenariat avec les provinces atlantiques, NZA pilote en effet la réalisation d'une étude exhaustive sur l'intégration des systèmes électriques qui évaluera comment l'électricité produite par des sources d'énergie éolienne en mer au Canada atlantique peut contribuer à décarboner le réseau électrique régional. De plus, cette étude mettra en évidence des possibilités pour l'exportation d'hydrogène propre et d'électricité renouvelable produites au Canada.

Les 3,25 millions de dollars restants permettront de soutenir un programme de recherche sur les technologies et les concepts émergents dans le contexte de la carboneutralité (Net Zero Emerging Concepts and Technologies Research Program). Ce programme financera la recherche et le développement de nouvelles technologies propres et soutiendra, au Canada atlantique, des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre les objectifs en matière d'émissions.

Le Canada se hâte de prendre des mesures pour intégrer l'énergie éolienne en mer dans son bouquet énergétique en pleine expansion et d'investir dans des recherches technologiques essentielles au développement économique et à la pérennité de l'environnement.

« Dans les provinces de l'Atlantique et, en somme, dans tout le Canada, l'énergie propre représente une incomparable source d'approvisionnement en énergie fiable et abordable en plus d'offrir d'immenses possibilités économiques aux travailleurs canadiens. Un réseau d'électricité propre renforcera dans l'avenir notre compétitivité et notre prospérité économiques, et Net Zero Atlantic est un excellent exemple des efforts déployés pour bâtir un tel réseau. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'innovation et la durabilité sont au cœur des initiatives de Net Zero Atlantic. En investissant dans la recherche de pointe et en favorisant le développement de nouvelles technologies propres, nous aidons le Canada atlantique à atteindre ses objectifs de carboneutralité tout en créant des débouchés économiques durables à l'échelle régionale. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et

député de Nova-Centre

« Le Canada atlantique peut devenir l'important fournisseur d'énergies propres et de technologies propres dont a besoin notre pays et la planète. Grâce au soutien de Ressources naturelles Canada, nous jetons les bases d'une nouvelle industrie de l'énergie et accélérons l'émergence d'innovations de conception locale. »

M. Alisdair McLean, ing.

Chef de la direction, Net Zero Atlantic

Cette annonce s'inscrit dans le prolongement d'investissements antérieurs destinés à soutenir des travaux de NZA, notamment : une contribution de 1,3 million de dollars du gouvernement du Canada pour renforcer les capacités de réalisation de projets axés sur la géothermie de moyenne profondeur dans cinq communautés micmaques et douze localités rurales de la Nouvelle-Écosse; une contribution de 1,8 million de dollars de Ressources naturelles Canada pour renforcer les capacités dans des communautés rurales et micmaques et d'autres collectivités marginalisées et ainsi assurer un développement inclusif de l'éolien extracôtier en Nouvelle-Écosse.





L'étude sur le transport et l'intégration de l'éolien extracôtier au Canada atlantique vise également à faire avancer des travaux prioritaires de la table régionale Canada-Nouvelle-Écosse sur l'énergie et les ressources. Partenariat entre le gouvernement fédéral et la province, cette table régionale a été lancée en octobre 2022 en collaboration avec des partenaires micmacs - et avec la contribution de parties concernées clés - pour établir et faire progresser rapidement des priorités économiques communes axées sur l'édification d'un avenir carboneutre dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles de la province.





L'étude de NZA est également axée sur la préparation du réseau électrique à l'intégration de l'éolien extracôtier, qui figure parmi les principales mesures à court terme énoncées dans le Cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre de la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Nouvelle-Écosse (ci-après le « Cadre de collaboration »).





(ci-après le « Cadre de collaboration »). Rendu public le 30 juillet 2024, le Cadre de collaboration identifie les énergies renouvelables marines comme l'un des six domaines d'opportunités économiques à poursuivre pour bâtir une économie à faibles émissions de carbone. Les cinq autres domaines sont l'hydrogène, l'électricité propre, les minéraux critiques, la bioéconomie forestière et la gestion du carbone.





Le 18 juillet 2023, les ministres fédéraux et les premiers ministres des provinces de l'Atlantique ont accepté de renouveler la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour tirer profit des avantages et des possibilités uniques qu'offre la région, et ce, grâce à des priorités renouvelées et à de nouveaux moyens d'action bien ciblés qui favoriseront la prospérité pour toute la population du Canada atlantique.





Le Programme d'innovation énergétique de RNCan fait progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses cibles en matière de changements climatiques, tout en appuyant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il finance des projets de recherche, de développement et de démonstration ainsi que d'autres activités scientifiques connexes.

