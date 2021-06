OTTAWA, ON, le 3 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les travailleurs du secteur des ressources naturelles. Ses efforts sont plus importants que jamais maintenant que nous nous remettons progressivement de la COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'investissement de 2,3 millions de dollars dans le Projet de collaboration en électrification de camions à émission zéro de l'Alberta (Alberta Zero-Emissions Truck Electrification Collaboration ou AZETEC). Dirigé par l'Alberta Motor Transport Association (AMTA) en collaboration avec des partenaires - l'Hydrogen Technology and Energy Corporation, Zen Clean Energy Solutions, Canadian Energy Systems Analysis Research, Bison Transport, Trimac Transportation et Suncor Énergie -, le projet permettra de valider la conception, la fabrication et le bon fonctionnement de camions électriques à pile à combustible à grande autonomie aux fins d'utilisation dans le corridor Calgary-Edmonton.

Les fonds fédéraux accordés au projet AZETEC proviennent du Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques - Infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada, qui vise à accélérer l'entrée sur le marché de technologies d'énergie propre de prochaine génération. Emissions Reduction Alberta, Ballard Power Systems et Dana Inc. ont également investi dans le projet, portant son enveloppe totale à 9,2 millions de dollars.

Le projet AZETEC s'emploie à lever les obstacles à l'adoption de camions électriques à pile à combustible par l'installation d'une station de ravitaillement en hydrogène pour un parc de véhicules utilitaires lourds sur route et par la mise à l'essai de cette station dans des conditions réelles, notamment pour en tester le potentiel à des températures variant de -40°C à +40°C et pour évaluer la possibilité de faire le plein dans un laps de temps de 20 à 45 minutes.

En installant et testant des technologies de pointe propres à favoriser l'utilisation des camions lourds à hydrogène et des infrastructures connexes, le projet AZETEC montre la voie vers la décarbonisation du secteur du fret par camion lourd. En outre, l'adoption de l'hydrogène comme combustible est une importante possibilité à saisir d'entrée de jeu selon la Stratégie canadienne pour l'hydrogène.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement des efforts récents déployés à l'échelle mondiale pour réduire les émissions dans le secteur du transport de marchandises. À titre de coresponsable de l'initiative sur les véhicules électriques lancée dans le cadre de la Conférence ministérielle sur l'énergie propre (Clean Energy Ministerial ou CEM), le Canada s'est joint à sept autres pays pour soutenir l'établissement d'un protocole d'entente international visant à accélérer la fabrication et l'adoption de poids moyens et lourds à émission zéro.

Le gouvernement soutient des projets énergétiques novateurs qui permettront de réduire les émissions, de créer des collectivités plus saines et plus propres ainsi que d'ouvrir des possibilités de développement économique.

« L'heure de l'hydrogène est venue, et le Canada montre la voie à suivre à ce chapitre. L'utilisation de l'hydrogène dans le secteur des poids lourds permettra de réduire les émissions, d'accroître la compétitivité et de favoriser une croissance économique propre. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« L'AMTA est déterminée à faciliter la transition du secteur canadien du fret vers un avenir carboneutre. Pour y arriver, nous avons besoin des véhicules électriques et d'autres technologies de réduction des émissions. La station d'hydrogène facilitera l'utilisation des camions utilitaires mis à l'essai par le projet AZETEC en donnant accès à l'hydrogène - une option qui permet de diversifier les débouchés énergétiques, essentiels à la relance et au développement de notre économie. De plus, les programmes comme celui-ci montrent aux investisseurs que l'Alberta et le Canada reconnaissent l'importance de réduire l'impact de l'industrie sur l'environnement et témoignent de notre volonté de bâtir une chaîne d'approvisionnement durable, rentable, résiliente et responsable. »

Chris Nash,

Président, Alberta Motor Transport Association

