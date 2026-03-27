MARKHAM, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le Canada est à un moment charnière. En cette période marquée par une montée de l'incertitude, nous devons urgemment moderniser notre économie, renforcer notre sécurité énergétique et assurer une accessibilité économique et une prospérité durables. Comment? En développant et en déployant les technologies nécessaires à un système énergétique propre, fiable et compétitif. Qu'il s'agisse de captage du carbone, d'innovation dans les énergies renouvelables ou de construction de réseaux électriques propres, le gouvernement fédéral sert à la fois la croissance économique et les ambitions climatiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé l'investissement d'un total de 28,9 millions de dollars dans douze projets qui accéléreront le développement et le déploiement de technologies énergétiques propres. Ces projets financés par le Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada visent à :

faire progresser les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) afin de réduire les émissions dans des secteurs d'activités importants et de soutenir le développement de secteurs peu émetteurs vigoureux;

proposer des solutions qui peuvent être déployées à grande échelle pour fournir de l'énergie renouvelable propre et fiable aux ménages et aux entreprises du Canada;

permettre de nouveaux modèles d'affaires et des investissements qui favoriseront l'innovation dans les réseaux intelligents afin que nos réseaux électriques soient résilients, souples et capables de répondre à la croissance de la demande.

Le financement des projets est ventilé comme suit :

16,9 millions de dollars pour cinq projets de recherche, de développement et de démonstration dans le domaine du CUSC;

9,2 millions de dollars pour trois projets d'énergies renouvelables;

2,8 millions de dollars pour quatre projets d'innovation et de renforcement des capacités dans le domaine de la réglementation des réseaux intelligents.

Ensemble, ces investissements traduisent une volonté claire de fournir plus d'énergie propre au marché, plus rapidement - tout en réduisant les émissions et en renforçant la sécurité économique et énergétique du Canada.

Citation

« Nous accélérons le développement d'énergies propres tout en consolidant notre réseau électrique et en développant de façon responsable notre industrie des énergies classiques - parce qu'il faut faire plus d'une chose à la fois pour être compétitif. Nous investissons pour garantir des approvisionnements énergétiques fiables, abordables et propres d'un bout à l'autre du pays, afin de propulser notre croissance économique, de protéger le pouvoir d'achat des ménages canadiens et de faire de notre pays une superpuissance de l'énergie à faible risque, à faible coût et à faible émission de carbone. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Le Programme d'innovation énergétique (PIE) fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en opérant la transition vers une économie sobre en carbone.

L'appel de propositions du PIE pour les projets de CUSC soutient les activités de recherche, de développement et de démonstration à un stade précoce dans trois domaines d'intérêt différents : 1º le captage, 2º le stockage et le transport, 3º l'utilisation.

L'appel de propositions du PIE pour des projets de démonstration des énergies renouvelables finance des projets de démonstration qui contribuent à faire progresser la production et/ou l'intégration de chaleur ou d'électricité renouvelable par le biais d'applications novatrices offrant des avantages au niveau local.

L'appel de propositions de renforcement des capacités d'innovation réglementaire du PIE pour les réseaux électriques intelligents soutient l'innovation dans la réglementation économique des systèmes électriques du Canada.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]