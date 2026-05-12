Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Myles annoncera du financement pour la rénovation de logements des Premières Nations au Nouveau-Brunswick English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
12 mai, 2026, 08:00 ET
FREDERICTON, NB, le 12 mai 2026 /CNW/ - David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, secrétaire parlementaire de la secrétaire d'État (Nature) et député de Fredericton-Oromocto, annoncera au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'octroi de fonds pour des rénovations écoénergétiques. Un point de presse suivra.
Date : Le mercredi 13 mai 2026
Heure : 14 h (HA)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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