OTTAWA, ON, le 5 févr. 2021 /CNW/ - L'atteinte de la carboneutralité passe obligatoirement par l'efficacité énergétique. Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure résolu à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les industries du secteur des ressources naturelles.

En appui à cette volonté de bâtir un avenir énergétique sobre en carbone, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 24 000 $ à Bonduelle Canada Inc., pour aider ce géant de la transformation des légumes à améliorer son efficacité énergétique et à réduire ses frais d'énergie.

L'usine Bonduelle de Saint-Denis-sur-Richelieu pourra réduire sa consommation d'énergie et améliorer sa performance financière et environnementale en apportant les modifications écoénergétiques qui seront recommandées au terme d'une étude d'intégration des procédés. Le projet de modernisation de l'usine aidera à améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie au Canada et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le financement fédéral provient du programme d'efficacité énergétique pour l'industrie, qui offre des aides financières pour des projets de gestion de l'énergie dans les installations industrielles au Canada. Énergir a aussi contribué financièrement au projet, ce qui porte l'investissement à près de 50 000 $ au total.

Bonduelle Canada Inc. est une entreprise familiale fondée en 1853 par Louis Bonduelle. Bonduelle fournit aux consommateurs de plus de 100 pays des légumes préservés grâce à des procédés naturels de conservation.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert pour notre pays. L'augmentation de l'efficacité énergétique du secteur industriel canadien est au cœur des efforts qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« L'amélioration de l'efficacité énergétique nous permettra de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Par l'annonce faite aujourd'hui, nous travaillons à réduire nos émissions et nous créons de bons emplois dans la classe moyenne. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« Nous sommes heureux de pouvoir appuyer Bonduelle Canada dans ses efforts pour améliorer l'efficacité énergétique. Cet investissement aidera l'usine de Saint-Denis-sur-Richelieu à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à nous faire progresser vers la carboneutralité. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Chez Bonduelle, nous sommes étroitement liés à la terre, notre plus précieux atout. Il est donc essentiel que nous en prenions soin par des initiatives comme une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2035, afin que chacun puisse profiter de ses bienfaits dans l'avenir. »

Christian Malenfant, vice-président, Marketing, R.-D. et RSE

Bonduelle Canada Inc.



« Énergir est fière de contribuer, à travers ses programmes d'efficacité énergétique, à la recherche de solutions innovantes pour aider ses clients à mieux et moins consommer l'énergie. Avec cette initiative, Bonduelle témoigne de son leadership en prenant les devants pour décarboner de plus en plus ses activités et contribuer de façon significative aux objectifs de réduction de GES. »

Valérie Sapin

Directrice marketing, expérience client et efficacité énergétique

Énergir

