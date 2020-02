Le Canada investit dans l'efficacité énergétique des ménages en Nouvelle-Écosse

DARTMOUTH, NS, le 13 févr. 2020 /CNW/ - L'efficacité énergétique réduit les dépenses des familles, rend les entreprises plus concurrentielles et crée un environnement plus sain pour les générations futures. Pour toutes ces raisons, le gouvernement du Canada passe à l'action en investissant dans des projets qui nous préparent à un avenir fondé sur l'énergie propre.

Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, un investissement de 264 198 $ pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en améliorant l'efficacité énergétique des habitations en Nouvelle-Écosse. SimpTek Technologies Inc. et Efficiency Nova Scotia ont aussi contribué au projet pour un total de 608 948 $.

Les fonds permettront à EfficiencyOne de lancer un projet pilote pour promouvoir l'adoption des programmes d'efficacité énergétique déjà en place en Nouvelle-Écosse. À partir d'analyses de données, le projet aidera les propriétaires à découvrir les offres des programmes, à estimer les économies potentielles et à accéder aux produits et services dont ils ont besoin pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation.



Le financement du gouvernement du Canada provient du programme d'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada. L'amélioration de l'efficacité énergétique des habitations rapprochera le Canada de ses objectifs climatiques de 2030.

EfficiencyOne est un organisme sans but lucratif indépendant qui offre des services d'efficacité énergétique fiables et transparents à la population néo-écossaise.

Le Canada est déterminé à miser sur l'énergie propre pour bâtir un avenir porteur de bons emplois et de vitalité économique, afin de demeurer une destination de choix pour les investissements étrangers. L'annonce faite aujourd'hui s'appuie sur le rapport du Conseil Génération Énergie, dans lequel d'éminents Canadiens ont proposé au gouvernement du Canada des principes à suivre pour bâtir un avenir énergétique où économie et environnement vont de pair.

Citations

« Notre gouvernement sait l'importance d'aider les ménages canadiens à améliorer leur efficacité énergétique en réduisant la pollution et le montant de leurs factures d'énergie. Le projet d'EfficiencyOne est un exemple de travail concerté qui permet de rendre la vie plus abordable pour les gens de la Nouvelle-Écosse. »

Darren Fisher

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et député de Dartmouth-Cole Harbour

« Ce projet pilote nous aidera à découvrir de nouvelles façons d'évaluer la consommation énergétique résidentielle. Il permettra aux propriétaires de comprendre rapidement quelles sont leurs meilleures options pour réduire leurs dépenses, améliorer l'efficacité énergétique de leur maison et sélectionner des fournisseurs locaux de produits et services. »

Stephen MacDonald

Chef de la direction, EfficiencyOne

« SimpTek est ravie de travailler en étroite collaboration avec EfficiencyOne et RNCan à explorer de nouvelles stratégies et technologies qui pourraient révolutionner la façon de fournir des informations énergétiques. Ce partenariat montre qu'il est possible d'utiliser la recherche sur l'apprentissage automatique pour voir comment la prochaine génération d'outils d'audit peut améliorer les résultats des clients et bonifier notre principale plateforme de gestion énergétique Building360. Les résultats de cette étude aideront aussi à développer un marché intelligent qui permettra aux utilisateurs finaux de trouver des produits et services énergétiques adaptés à leurs besoins et d'être beaucoup plus verts et plus propres. »

Asif Hasan

Chef de la direction, SimpTek Technologies Inc.

Liens pertinents

