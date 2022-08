SAINT JOHN, NB, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

D'un bout à l'autre du pays, les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques. En investissant dans des projets d'énergie renouvelable qui appuient la transition du Canada vers l'énergie propre et contribuent à l'offre de services décarbonés, intelligents et intégrés, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre (GES). Cet investissement nous permettra de maintenir la qualité de l'air et de bâtir des collectivités plus résilientes et plus saines où il fait bon vivre.

Aujourd'hui, le député de Saint John-Rothesay (Nouveau-Brunswick), Wayne Long, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 815 115 $ au Groupe d'innovation du réseau intelligent Canada (GIRI) pour aider les services d'électricité à décarboner et à développer le réseau électrique canadien dans le cadre du projet d'analyse comparative de la gestion intelligente de l'énergie.

Ce projet aidera les services d'électricité partout au pays à se préparer en vue de la transition énergétique. Il mobilisera les services d'utilité publique canadiens pour qu'ils contribuent à l'élaboration d'un tableau de bord de la gestion intelligente de l'énergie qui servira de point de référence pour leurs objectifs, activités et progrès, et ce, dans le but de créer un avenir énergétique propre, intelligent et électrifié.

Le GIRI collabore avec ses membres, Dunsky Énergie + Climat , Siemens , le réseau Mathématiques des technologies de l'information et des systèmes complexes (MITACS) et l' Université du Nouveau-Brunswick pour soutenir la transition du Canada vers l'énergie propre et, à long terme, créer des projets d'énergie renouvelable qui permettront de réduire les émissions de GES.

Les fonds fédéraux accordés à ce projet proviennent du programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada intitulé Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification . Ce programme réduira considérablement les émissions de GES en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre les objectifs de carboneutralité qu'il s'est fixés pour 2050. Il permettra également à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur, et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

Citations

« Même si le Canada possède déjà l'un des réseaux les plus propres au monde, nous savons que nous pouvons et devons produire davantage d'électricité pour alimenter l'économie sobre en carbone et bâtir un avenir plus durable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux d'apporter son soutien à l'élaboration d'un tableau de bord de la gestion intelligente de l'énergie qui permettra aux services d'utilité publique de se fixer des objectifs plus ambitieux, de définir leurs buts et de mesurer leurs progrès quant à la création d'un réseau électrique carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'établissement d'une base de référence cohérente de l'état actuel du marché permettra de repérer les lacunes, de concentrer les efforts sur les objectifs prioritaires et de mesurer les progrès réalisés par les services d'utilité publique dans la transition opérée partout au pays. Nous devons établir des points de référence clairs afin d'atteindre les objectifs énergétiques fixés. »

Wayne Long

Député de Saint John-Rothesay

« L'investissement annoncé aujourd'hui dans le projet d'analyse comparative de la gestion intelligente de l'énergie permettra de tirer parti de la force du Groupe d'innovation du réseau intelligent Canada et de favoriser la mise en commun de connaissances au sujet des moyens novateurs requis pour décarboner les services d'utilité publique du Canada. »

Ryan Mitchell

Président-directeur général, Saint John Energy

« Le projet d'analyse comparative de la gestion intelligente de l'énergie est une excellente occasion de cerner et de diffuser les meilleures pratiques de modernisation du réseau à l'échelle du pays. L'information recueillie dans le cadre de ce projet aidera à tracer la voie de la décarbonation par l'entremise d'une électrification généralisée et d'une adoption accrue des énergies renouvelables. »

Jeff Mocha

Vice-président, Innovation, OEC

« Le projet d'analyse comparative annoncé aujourd'hui fournit aux services d'utilité publique une excellente plateforme où échanger des enseignements utiles au moment où ils s'efforcent tous de décarboner leurs activités et de proposer à leurs abonnés de nouvelles solutions afin d'atteindre les cibles du Canada en matière d'émissions de GES. »

Lori Clark

Présidente-directrice générale, Énergie NB

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada: Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse: Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]