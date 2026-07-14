Le Canada investit dans l'agrandissement d'une maison d'hébergement à Medicine Hat

MEDICINE HAT, AB, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Medicine Hat (Alberta) - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où la population canadienne veut vivre et où elle peut se permettre de vivre.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé que plus de 7,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable ont soutenu l'agrandissement de la Phoenix Safe House à Medicine Hat. Cette maison d'hébergement d'urgence est exploitée par la Medicine Hat Women's Shelter Society. Le financement a aidé à construire cinq chambres supplémentaires, ce qui permet à la Phoenix Safe House d'accueillir confortablement jusqu'à 30 clients. Ce financement a aussi contribué à l'expansion des services de l'organisme, notamment avec un nouvel espace de garderie pour les résidents, plus d'espaces de bureau pour le personnel et les services de consultation, et des rénovations qui ont amélioré l'accessibilité et l'efficacité énergétique.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Dan Reynish, maire adjoint de la Ville de Medicine Hat et Natasha Carvalho, directrice générale de la Medicine Hat Women's Shelter Society.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Grâce au Fonds pour le logement abordable, notre gouvernement est fier de soutenir l'expansion de la Phoenix Safe House, qui offre plus d'espace, plus de services et plus de sécurité aux habitants de Medicine Hat au moment où ils en ont le plus besoin. Voilà ce à quoi ressemble la construction d'un système de logement plus fort et ancré dans la compassion. » ‒ L'honorable Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud

« La population de l'Alberta mérite de pouvoir compter sur un lieu sûr et bienveillant où se tourner en période de crise. L'expansion de la maison d'hébergement d'urgence Phoenix Safe House aidera un plus grand nombre de femmes, d'enfants et de familles de Medicine Hat à accéder aux refuges et aux services dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie. L'Alberta est fière de soutenir cet important projet et le travail transformateur qu'il rendra possible. » - L'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement de l'Alberta

« Cet investissement a transformé notre maison d'hébergement d'urgence. Il nous a permis de répondre à des besoins essentiels en infrastructure, y compris l'installation d'un système d'extinction d'incendie, tout en créant des espaces accessibles et sans obstacle et des services au rez-de-chaussée. Ces améliorations revêtent une importance particulière pour les femmes qui arrivent à notre maison d'hébergement avec des blessures graves causées par la violence familiale, en veillant à ce qu'elles puissent accéder au soutien dont elles ont besoin en toute sécurité et avec dignité. La maison d'hébergement rénovée offre un environnement chaleureux et accueillant qui apporte réconfort, sécurité et espoir aux personnes et aux familles qui traversent des périodes parmi les plus difficiles de leur vie. Grâce à cet agrandissement, la Medicine Hat Women's Shelter Society peut maintenant accueillir jusqu'à 30 personnes dans un espace conçu pour promouvoir la guérison, l'accessibilité et le respect. » - Natasha Carvalho, directrice générale, Medicine Hat Women's Shelter Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'agrandissement de la Phoenix Safe House est le suivant :

7,6 millions de dollars sous forme de prêts à faible taux d'intérêt consentis par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable; 1,34 million de dollars du gouvernement de l'Alberta.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]