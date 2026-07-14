AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SHERBROOKE

SHERBROOKE, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Marianne Dandurand, députée de Compton--Stanstead, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, à Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, à Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et à Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke pour une annonce concernant le logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 juillet 2026, 9 h 30.

Date : 15 juillet 2026



Heure : 10 h HE



Lieu : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]