La SCHL lance les Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2026

OTTAWA, ON, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a lancé aujourd'hui un nouveau cycle du concours annuel des Prix d'excellence en recherche sur le logement. Cette année, le thème de la Médaille de la présidence pour la recherche exceptionnelle sur le logement est Moderniser le secteur canadien de l'habitation.

Faire progresser la modernisation du secteur de l'habitation aidera à accroître la productivité, à réduire les coûts et les délais et à mettre à l'échelle la production de logements. Cette modernisation comprend notamment l'application de systèmes de production usinés à la construction résidentielle. Ces méthodes sont caractérisées par la fabrication hors site, des conceptions normalisées et reproductibles, l'intégration de technologies numériques et automatisées et des chaînes d'approvisionnement coordonnées.

Les Prix d'excellence en recherche sur le logement récompensent des chercheuses et chercheurs canadiens pour leurs réalisations marquantes et innovantes dans les domaines de la recherche sur le logement, de la formation en recherche, de la mobilisation des connaissances et de la sensibilisation. Cette initiative contribue à renforcer et à maintenir la culture de la connaissance axée sur la recherche sur le logement au Canada, qui touche à des domaines clés comme les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences de la santé et les sciences du bâtiment. Les Prix soulignent le travail exceptionnel en recherche sur le logement et offrent des récompenses en argent pour aider les équipes de projet à faire progresser la recherche, la mobilisation des connaissances et la sensibilisation. La SCHL administre ce programme au nom du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Trois prix sont décernés chaque année :

Médaille de la présidence de la SCHL pour la recherche exceptionnelle sur le logement : Moderniser le secteur canadien de l'habitation - 25 000 $

- 25 000 $ Prix Toit d'or pour l'excellence en recherche sur le logement - 12 500 $

Prix Toit d'or pour le savoir en action - 12 500 $

Les candidatures seront examinées par un groupe de spécialistes composé notamment de personnes représentant le milieu universitaire et les secteurs privé, public et sans but lucratif. Les lauréates et lauréats sont sélectionnés en fonction d'un ensemble rigoureux de critères. L'objectif est de déterminer les projets les plus susceptibles de produire les données et les renseignements dont les décideurs ont besoin pour améliorer l'abordabilité du logement et mieux répondre aux besoins en logement de la population canadienne.

« Grâce aux Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2026, la SCHL soutient la réalisation de recherches transformatrices et percutantes qui aideront à moderniser le secteur canadien de l'habitation et, ainsi, à accélérer la création de davantage de logements. Ces prix sont l'un des moyens par lesquels la SCHL facilite l'élaboration de nouvelles idées en matière de logement et d'innovation dans le secteur de la construction afin de soutenir l'engagement du gouvernement à accélérer la croissance de l'offre de logements. »

- Coleen Volk, présidente et première dirigeante de la SCHL

Le portail des candidatures des Programme de prix d'excellence en recherche sur le logement s'ouvre aujourd'hui. De plus amples renseignements sur les types de projets qui peuvent être soumis sont disponibles en ligne. Les personnes intéressées ont jusqu'à 16 h le 29 septembre 2026 pour soumettre leurs propositions. Les lauréates et les lauréats seront sélectionnés plus tard cette année.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale. Elle est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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