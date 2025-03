OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Dans tout le pays, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, comme en témoigne la multiplication d'événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les canicules. Les changements graduels, comme la fonte du pergélisol dans le Nord et l'élévation du niveau de la mer dans les régions côtières, ont également une incidence sur la sécurité de nos collectivités et la qualité de vie. Agir dès aujourd'hui aidera à améliorer notre résilience à long terme et à réduire les coûts associés aux événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents au Canada. Parmi ces coûts, mentionnons les prix des produits d'épicerie, les primes d'assurance et les taxes municipales, qui ont tous tendance à grimper pour couvrir les coûts associés aux dommages et à la reprise après sinistre.

Pour protéger nos collectivités des pires impacts économiques et environnementaux des changements climatiques, nous devons continuer à nous préparer aux changements à venir en investissant dans la résilience des collectivités. De cette façon, nous renforcerons non seulement la sécurité des Canadiens, mais aussi la capacité des collectivités à se remettre d'événements météorologiques extrêmes.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'honorable Gary Anandasangaree, l'honorable Terry Duguid, l'honorable Steven Guilbeault, le député Michael McLeod et le député Brendan Hanley ont annoncé l'octroi de plus de 12,1 millions de dollars pour treize projets dans le Nord et ailleurs au Canada dans le cadre du Programme d'adaptation aux changements climatiques (PACC) et du programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) de Ressources naturelles Canada.

Ces projets visent à aider les régions et les secteurs du Nord canadien et de l'ensemble du pays à s'adapter aux changements climatiques par l'élaboration d'outils et de ressources et la mise en œuvre de mesures pour réduire les risques associés aux changements climatiques et renforcer les capacités d'adaptation. Certains projets se feront aussi en collaboration avec des collectivités rurales, éloignées et autochtones, des Premières Nations et diverses parties prenantes pour faciliter l'échange de connaissances et l'élaboration de mesures et de plans d'adaptation.

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent d'un investissement total de plus de 46 millions de dollars du PACC et du programme CCRC dans 63 projets visant à réduire les risques liés aux changements climatiques et à bâtir des collectivités plus résilientes au pays à l'appui de la Stratégie nationale d'adaptation (SNA).

Les mesures que nous prenons maintenant nous permettront de protéger nos populations, nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. Nous investissons activement dans l'adaptation aux changements climatiques pour soutenir de façon proactive les projets d'adaptation et de résilience pilotés par les collectivités. Il est plus que jamais essentiel de s'unir pour aider les collectivités à demeurer fortes face aux changements, aujourd'hui et dans l'avenir.

« Les impacts des changements climatiques - y compris les feux de forêt intenses, les inondations dévastatrices, les ouragans et tempêtes tropicales d'une grande violence ainsi que le dégel du pergélisol dans le Nord - se font sentir sur les plans environnemental et économique dans toutes les régions du Canada. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend dès aujourd'hui des mesures pour aider notre économie et nos collectivités à se préparer et à se protéger de la menace que représentent les changements climatiques. Grâce aux treize projets annoncés aujourd'hui dans le Nord et ailleurs au Canada, nous pourrons soutenir les efforts essentiels déployés à l'échelle des collectivités pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les régions nordiques et arctiques du Canada se réchauffent à peu près trois fois plus vite que la moyenne mondiale, et les communautés autochtones et nordiques en subissent déjà les conséquences - elles qui sont aux premières loges en raison de leur situation géographique et de leur relation avec la terre, l'eau et la glace. Je suis fier de m'associer à mes collègues fédéraux pour faire cette annonce importante qui aidera les communautés à s'adapter aux changements climatiques de manière à protéger leurs moyens de subsistance, leurs infrastructures, leur culture et leur mode de vie. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les changements climatiques ne sont plus une menace lointaine - il s'agit d'une réalité très concrète avec laquelle les collectivités canadiennes, particulièrement dans le Nord, doivent composer au quotidien. Depuis l'élévation du niveau des océans jusqu'à la fonte du pergélisol, les effets sont profonds et exigent une action immédiate. En soutenant ces treize projets, nous investissons dans la science, l'adaptation et des solutions communautaires qui contribueront à protéger la population, les infrastructures et les écosystèmes. Nous renforçons la résilience climatique du Canada et bâtissons un avenir plus sûr et plus durable pour les prochaines générations. »

L'honorable Terry Duguid

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« 2024 a été une année record, avec 8 milliards de dollars de dommages assurés causés par des catastrophes naturelles. Nous devons faire en sorte que les collectivités de tous les coins du pays, de même que notre économie, résistent mieux aux changements climatiques. Ces treize projets donneront aux Canadiens les informations et les ressources dont ils ont besoin pour protéger leur santé et leur bien-être tout en bâtissant des collectivités plus fortes, plus sûres et plus agréables pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

« Les populations du Nord sont aux premières lignes des changements climatiques, et c'est encore pire dans les régions côtières. Ces investissements témoignent de la volonté de notre gouvernement de soutenir des projets locaux qui contribueront à la sécurité de nos citoyens et aideront nos collectivités à se préparer. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Force est de constater que depuis quelques années les changements climatiques touchent les populations nordiques de façon disproportionnée. Il faut nous préparer à faire face à cette réalité mouvante, d'où l'importance de développer les capacités par des initiatives comme celles-ci. En agissant dès aujourd'hui, nous pouvons acquérir les compétences dont nous avons besoin, réduire les coûts futurs et préparer un avenir plus sûr et plus viable pour les gens de toutes les régions du pays - a fortiori les régions vulnérables et éloignées. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soutient la résilience climatique dans quatre villages côtiers du territoire (Tuktoyaktuk, Paulatuk, Sachs Harbour et Ulukhaktok) dans le cadre du programme Communautés côtières résilientes au climat de RNCan. À cause des changements climatiques, ces quatre villages sont de plus en plus exposés à l'érosion côtière, à l'élévation du niveau de la mer, aux ondes de tempête et au dégel du pergélisol. Ce projet pluriannuel fournira des outils, des ressources et des orientations pour aider les communautés à élaborer et à exécuter leurs propres mesures d'adaptation climatique, y compris des opérations planifiées de relocalisation. Notre gouvernement travaillera en concertation avec les gouvernements locaux pour que les stratégies d'adaptation choisies soient dirigées par les communautés et réalisables, et qu'elles soutiennent la résilience climatique sur la durée. »

L'honorable Vince McKay

Ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest

« Les changements climatiques sont l'un des défis les plus pressants de notre époque, particulièrement dans le Nord, où leurs impacts se font sentir à un rythme toujours plus soutenu. Notre gouvernement a à cœur de prendre des mesures concrètes pour contrer ces risques, notamment en investissant dans l'éducation et des outils de formation qui aideront les résidents à développer les compétences dont ils ont besoin pour s'adapter. En renforçant la sécurité publique, la résilience des collectivités et les capacités locales, nous permettons aux Territoires du Nord-Ouest de bien se préparer aux défis futurs tout en bâtissant un avenir durable et résilient face aux changements climatiques. »

L'honorable Jay Macdonald

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest

« Les Nunavummiuts savent que notre climat change. Les conditions météorologiques changent, la glace marine change, nos collectivités changent. Nos Aînés nous parlent de ces changements depuis des années. Nous savons aussi qu'il est important de bien se préparer et que nous devons être prêts à affronter le climat de demain. Ces fonds nous aideront à mettre au point un programme interactif de formation sur les changements climatiques solide et culturellement pertinent à l'intention des décideurs au Nunavut. Le programme fournira des orientations aux résidents, entreprises et organisations du Nunavut sur la meilleure façon de procéder pour élaborer des politiques, des programmes et des services qui permettront à terme d'accroître la résilience du Nunavut aux changements climatiques. »

L'honorable David Joanasie

Ministre de l'Environnement du Nunavut



« Tous les habitants du Yukon vous le diront : les changements climatiques ont un impact profond et durable sur nos collectivités nordiques. Le Forum sur les collectivités durables joue un rôle essentiel - il favorise la planification intégrée et le perfectionnement professionnel, fournissant ainsi aux municipalités et aux Premières Nations les outils dont elles ont besoin pour offrir des services viables dans un climat de plus en plus imprévisible. Nous remercions très sincèrement le gouvernement du Canada de nous aider à réaliser notre objectif de rendre les communautés yukonnaises résilientes aux changements climatiques. »

L'honorable Richard Mostyn

Ministre des Services aux collectivités du Yukon

« Les impacts des changements climatiques augmentent à un rythme alarmant dans le Nord canadien. Températures plus chaudes, accumulation de neige moins importante et baisse du niveau des cours d'eau sont au nombre des impacts subis par les Premières Nations de Mushkegowuk. Grâce au soutien de RNCan, nous pourrons cartographier le littoral de l'ouest de la baie James et du sud de la baie d'Hudson et créer des modèles prédictifs régionaux pour les changements climatiques au cours des 50 prochaines années. Nous espérons fournir des plans d'adaptation qui aideront les Premières Nations à faire face aux changements futurs. »

Barb Duffin

Directeur, Conseil des Premières Nations de Mushkegowuk

« L'extraction de minéraux a façonné la vie des Canadiens et continuera d'exercer une influence déterminante. Face à des changements environnementaux inédits, le secteur doit s'adapter pour prospérer tout en protégeant le bien-être des populations riveraines des sites miniers, surtout au moment de planifier les fermetures. Le projet Climate-Ready Mine, axé sur la mine Giant dans les Territoires du Nord-Ouest, vise à concevoir des outils pour atteindre ce but, en étroite collaboration avec les titulaires de droits et les intervenants locaux. »

Nicolas D. Brunet

Professeur, chercheur principal, Université de Guelph

« Les patinoires extérieures sont un lieu de rencontre et de loisir important pour les communautés. Les changements climatiques affectent à la baisse le nombre de jours d'ouverture de ces patinoires et rendent leur accès plus difficile. Guette ta glace permet à 30 municipalités de moins de 5 000 habitants de suivre l'état de leur patinoire et de trouver ensemble des façons d'adapter les loisirs hivernaux à notre climat changeant. »

Josée Breton

Directrice générale, Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches

« Le Conseil de bande de Skidegate est fier d'accueillir l'Indigenous Coastal Climate Coalition (ICCC) et demeure déterminé à faire progresser ses travaux essentiels en matière de planification de l'adaptation aux changements climatiques. Depuis sa création en 2019, l'ICCC illustre les avantages de la collaboration, en rassemblant les Premières Nations pour qu'elles fassent équipe afin de lutter contre les impacts de plus en plus importants des changements climatiques. En unissant nos forces, nous avons réussi à obtenir du financement dans le cadre du programme CCRC, ce qui nous permet d'élargir le soutien aux Premières Nations de la Colombie-Britannique dont les territoires sont en première ligne des changements climatiques. Ensemble, nous renforçons la résilience et faisons progresser les solutions autochtones en matière de climat. »

Trent Moraes

Conseiller en chef adjoint, Conseil de bande de Skidegate, et président de l'ICCC

« À l'heure où les changements climatiques s'aggravent, que l'on pense à la hausse des températures ou au dégel du pergélisol, notre projet joue un rôle vital dans l'évaluation des risques en cas de bris des puisards dans la région du Sahtú. En collaborant avec les communautés du Sahtú, le Ɂehdzo Got'ı̨nę Gots'ę́ Nákedı (Conseil des ressources renouvelables du Sahtú) ne se contente pas d'élaborer des directives complètes sur la remise en état et l'utilisation sûre des terres, mais veille également à ce que les connaissances et le savoir-faire autochtones fassent partie intégrante du processus. Cet effort de collaboration contribuera à renforcer la résilience à long terme et à préserver les terres pour les générations futures. »

Manisha Singh

Nı́o Nę P'ęnę́, responsable de la recherche, Ɂehdzo Got'ı̨nę Gots'ę́ Nákedı (Conseil des ressources renouvelables du Sahtú)

« La situation et la géographie uniques de la Colombie-Britannique posent des défis importants en matière d'aménagement d'infrastructures de transport résilientes et adaptées au climat. La province est confrontée à des conditions météorologiques extrêmes et aux effets des changements climatiques, notamment des inondations causées par des tempêtes, comme des rivières atmosphériques et des crues soudaines. Dans le cadre du partenariat de financement avec le PACC, nous élaborerons un outil d'analyse des aspects économiques entourant les investissements en faveur de l'adaptation au climat. Ce partenariat est essentiel afin de mettre en place des stratégies rentables et efficaces de réduction des risques liés aux changements climatiques et d'augmentation de la résilience des collectivités en Colombie-Britannique. »

Ian Pilkington

Ingénieur en chef, ministère du Transport et des Réseaux de transport de la Colombie-Britannique

« Les côtes de l'Arctique canadien sont des lieux essentiels pour le quotidien des Nunavummiut. Ces régions subissent d'importants changements, tels que la réduction de la glace de mer et l'augmentation de l'impact des tempêtes sur la stabilité des plages, ce qui met en péril les moyens de subsistance des communautés locales. Les mesures d'adaptation doivent s'appuyer sur les meilleures données disponibles et être conçues de manière à répondre aux besoins de la population locale. Avec le projet NU-COAST, nous nous appuyons sur des partenariats de longue date avec les communautés de Kugluktuk et d'Ausuittuq (Grise Fiord), en co-développant et validant des stratégies ensemble. »

David Didier, Ph. D.

Professeur à l'Université du Québec à Rimouski et responsable du projet NU-COAST

« Les risques côtiers comme les inondations et l'érosion évoluent au Canada, et notre méthode de gestion de ces risques doit donc aussi évoluer rapidement afin de protéger les collectivités côtières, maintenant et dans l'avenir. Et la bonne nouvelle, c'est que de nombreux outils, conseils et normes existent déjà. Le Climate Risk Institute est ravi de travailler avec une équipe extraordinaire de partenaires nationaux et régionaux pour mettre au point cette trousse d'outils d'adaptation pour les collectivités côtières. Elle permettra aux localités, notamment celles qui ont moins de ressources, d'accéder facilement aux outils dont elles ont besoin pour définir et adopter des solutions adéquates, axées sur la nature et la planification. Nous espérons que cela permettra aux collectivités de tracer leur chemin vers un avenir résilient. »

Joanna Eyquem

Vice-présidente, Climate Risk Institute, et directrice de la trousse d'outils d'adaptation pour les collectivités côtières

Chaque dollar investi aujourd'hui dans des mesures d'adaptation permettra d'économiser jusqu'à 15 $ sur les coûts à long terme associés à l'atténuation des impacts des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation; de ce montant, 2,1 milliards de dollars ont été affectés depuis l'automne 2022 à la mise en œuvre de la SNA et d'autres activités liées à l'adaptation.

Le PACC aidera les régions et les secteurs du Canada à s'adapter aux changements climatiques. Plus particulièrement, le programme vise à : aider les décideurs à déterminer et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation; améliorer les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre canadienne en matière d'adaptation; améliorer l'accès aux outils et aux ressources d'adaptation aux changements climatiques.

Le programme CCRC finance des projets pilotes à l'échelle régionale sur les trois côtes maritimes du Canada, soit la côte de l'Atlantique, la côte du Pacifique et la côte nord, ainsi que dans la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent . Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements.

. Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements. La Stratégie nationale d'adaptation propose un plan pansociétal qui vise principalement à protéger la vie de nos citoyens et à bâtir des collectivités plus résilientes et plus prospères. Le Canada a publié sa toute première SNA le 27 juin 2023. L'atteinte des objectifs de la SNA nécessite d'agir à l'échelle de la société. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et le secteur privé à l'élaboration de solutions techniques, financières et opérationnelles innovantes qui aideront les collectivités à prendre des mesures d'adaptation dans tous les secteurs de l'économie.

