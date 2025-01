SACKVILLE, NB, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Dans tout le pays, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, comme en témoigne la multiplication d'événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les canicules. Les changements graduels, comme la fonte du pergélisol dans le Nord et l'élévation du niveau de la mer dans les régions côtières, ont également une incidence sur la sécurité de nos collectivités et la qualité de vie. Agir dès aujourd'hui aidera à améliorer notre résilience à long terme et à réduire les coûts associés aux événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents au Canada. Parmi ces coûts, mentionnons les prix des produits d'épicerie, les primes d'assurance et les taxes municipales, qui ont tous tendance à grimper pour couvrir les coûts associés aux dommages et à la reprise après sinistre.

Pour protéger nos collectivités des pires impacts économiques et environnementaux des changements climatiques, nous devons continuer à nous préparer aux changements à venir en investissant dans la résilience des collectivités. De cette façon, nous renforcerons non seulement la sécurité des Canadiens, mais aussi la capacité des collectivités à se remettre d'événements météorologiques extrêmes.

L'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé aujourd'hui, de concert avec l'honorable Dominic Leblanc, l'honorable Diane Lebouthillier, l'honorable Joanne Thompson et l'honorable Lawrence MacAulay, plus de 8,8 millions de dollars en financement pour la réalisation de neuf projets au Canada atlantique dans le cadre du Programme d'adaptation aux changements climatiques (PACC) et du programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) de Ressources naturelles Canada.

Ces projets viseront à soutenir les régions et les différents secteurs d'activité au Canada atlantique dans leurs efforts pour s'adapter aux changements climatiques. Ils chercheront principalement à élaborer et à améliorer des stratégies, des outils et des ressources; à renforcer les connaissances et les compétences des professionnels; et à mettre en place des mesures d'adaptation novatrices pour remédier aux risques liés aux changements climatiques et combler les lacunes en matière d'adaptation.

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent d'un investissement total de 39,5 millions de dollars annoncé le 14 novembre 2024 dans le cadre du PACC et du programme CCRC pour réduire les risques liés aux changements climatiques et bâtir des collectivités plus résilientes au pays à l'appui de la Stratégie nationale d'adaptation (SNA).

Les mesures que nous prenons maintenant nous permettront de protéger nos populations, nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. Nous investissons activement dans l'adaptation aux changements climatiques pour soutenir de façon proactive les projets d'adaptation et de résilience pilotés par les collectivités. Il est plus que jamais essentiel d'unir nos forces pour aider les collectivités à demeurer fortes face aux changements, aujourd'hui et dans l'avenir.

« Les impacts des changements climatiques - y compris les feux de forêt intenses, les inondations dévastatrices, les tempêtes et ouragans tropicaux d'une grande violence ainsi que le dégel du pergélisol dans le Nord - se font sentir sur les plans environnemental et économique dans toutes les régions du Canada. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend dès aujourd'hui des mesures pour aider notre économie et nos collectivités à se préparer et à se protéger de la menace que représentent les changements climatiques. Grâce aux neuf projets annoncés aujourd'hui au Canada atlantique, nous pourrons soutenir les efforts essentiels déployés à l'échelle des collectivités pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Dans les dernières années, les impacts des conditions météorologiques extrêmes se font sentir à plus d'un titre dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. La dévastation que ces phénomènes ont laissée dans leur sillage témoigne de l'importance de l'adaptation aux changements climatiques - qui vise à préparer nos collectivités et nos infrastructures essentielles à résister à des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. La bonne nouvelle : les fonds que nous investissons aujourd'hui seront justement employés à cette fin. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour

« Les données que ces projets permettront de recueillir seront d'une importance cruciale pour l'élaboration de méthodes d'adaptation flexibles qui aideront les collectivités du Canada atlantique à renforcer leur résilience face aux changements climatiques. En collaborant et mettant en commun nos connaissances sur les changements climatiques, il sera plus facile de comprendre les changements observés et de déterminer comment procéder pour bâtir des collectivités saines pour les générations futures. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Les effets des changements climatiques se font sentir dans la région de l'Atlantique et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement fédéral sait que nous devons dès maintenant nous hâter de trouver des solutions qui atténueront l'impact des urgences climatiques pour éviter à la population canadienne de devoir assumer les coûts de conséquences dévastatrices. Les projets annoncés aujourd'hui nous permettront de nous doter des compétences et des analyses de données nécessaires pour affronter la tourmente. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Aînés et députée de St. John's-Est

« Les insulaires ressentent les impacts dévastateurs des changements climatiques, et nous sommes conscients du coût de l'inaction. Nous devons nous préparer à affronter l'avenir et la réalité des défis qui nous attendent, et ces investissements d'une importance vitale nous aident justement à le faire. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan

« Nous sommes ravis de conclure cette entente de partage des coûts avec le gouvernement fédéral à l'heure où nous unissons nos efforts pour atteindre nos objectifs communs de lutte contre les changements climatiques. Dans le contexte actuel, où l'élévation du niveau de la mer et les précipitations et phénomènes météorologiques extrêmes continuent de sévir à Terre-Neuve-et-Labrador, nous devons être prêts. Grâce à cette entente, nous pourrons mieux pourvoir nos collectivités en leur fournissant un outil d'adaptation aux impacts côtiers des changements climatiques. »

L'honorable Lisa Dempster

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador

« C'est en partie grâce à ce financement que l'élaboration de plans de gestion du littoral a pu commencer pour trois régions de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous avons besoin de ces plans pour pouvoir prendre, à l'égard de notre littoral en pleine mutation, des décisions fondées sur les faits, qui sont dans le meilleur intérêt de la province dans son ensemble. Ce travail essentiel nous aidera à nous adapter et à nous préparer à l'évolution de notre littoral, pour le bien des générations futures. »

L'honorable Gilles Arsenault

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard

« La Nouvelle-Écosse s'impose comme une cheffe de file nationale dans la lutte contre les changements climatiques et assume ce rôle en accordant une place toute particulière à l'abordabilité. Notre objectif est de transformer notre province en un moteur de l'énergie propre pour favoriser la création d'emplois et de possibilités économiques pour les Néo-Écossais. Des emplois verts bien rémunérés contribueront à rendre le coût de la vie plus abordable pour les habitants de notre province, grâce notamment à nos stratégies intitulées Notre climat, notre avenir : Plan de la Nouvelle-Écosse sur les changements climatiques pour une croissance propre et The Future of Nova Scotia's Coastline: A Plan to Protect People, Homes and Nature from Climate Change. »

L'honorable Timothy Halman

Ministre de l'Environnement et des Changements climatiques de la Nouvelle-Écosse

« Pour accroître la résilience de nos paysages côtiers face aux changements climatiques, nous devons en assurer l'adaptation par des solutions fondées sur la nature, le partage des connaissances et le renforcement des capacités. Ce travail de collaboration réunira différentes organisations et collectivités afin de renforcer la capacité locale de planification pour assurer l'avenir de nos parcs, qui demeureront ainsi des sanctuaires naturels et des oasis de détente pour les Néo-Écossais. »

Scott Skinner

Président-directeur général, Clean Nova Scotia Foundation

« C'est avec fierté que nous élargissons la portée de nos travaux actuels dans les régions côtières de l'Atlantique pour y renforcer la résilience face aux changements climatiques. Ce projet favorise une adaptation inclusive, centrée sur la collectivité, et la réduction des risques en aidant les populations locales à assurer une gestion proactive des risques auxquels elles sont exposées. Nous sommes déterminés, avec l'aide de Ressources naturelles Canada, à instaurer des changements positifs et durables et à aider les collectivités à mieux se préparer aux défis qui les attendent. »

Bill Lawlor

Vice-président, Canada atlantique, Croix-Rouge canadienne

« En tant qu'organisme de services climatiques pour la région de l'Atlantique, CLIMAtlantic est ravie de recevoir du financement de Ressources naturelles Canada pour deux de ses projets. Grâce à cette aide financière, nous pourrons répondre à deux besoins essentiels dans la région : la mise en valeur du potentiel des travailleurs et la réduction des risques en faveur du bien-être de la population. Il nous serait impossible d'accomplir notre travail dans la région sans l'aide de nos partenaires et collaborateurs. Grâce à ces projets, de nombreuses organisations et collectivités peuvent travailler et innover ensemble pour relever les défis qui se présentent dans la région. »

Sabine Dietz

Directrice générale, CLIMAtlantic Inc.

« Les collectivités côtières du Canada atlantique ressentent de plus en plus les impacts des changements climatiques, notamment les ondes de tempête, les vents violents, l'érosion côtière et l'élévation du niveau de la mer. L'AIM Network (réseau de gestion des infrastructures de l'Atlantique) est un organisme sans but lucratif qui s'emploie à renforcer les compétences dans les municipalités du Canada atlantique en vue d'assurer une planification des services et des infrastructures à long terme. Grâce à ce projet, nous donnerons, à des regroupements municipaux régionaux des quatre provinces de l'Atlantique, les moyens nécessaires pour améliorer la résilience climatique de leur littoral, particulièrement pour les populations vulnérables. Nous sommes reconnaissants de pouvoir collaborer avec RNCan et avec notre équipe de professionnels issus d'organismes à but non lucratif, de l'industrie et du monde universitaire dans le cadre de ce projet d'une importance cruciale.ؘ »

Matt Delorme

Directeur général, Atlantic Infrastructure Management (AIM) Network

Quelques faits

Chaque dollar investi aujourd'hui dans des mesures d'adaptation permettra d'économiser jusqu'à 15 $ sur les coûts à long terme associés à l'atténuation des impacts des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation. De ce montant, 2,1 milliards de dollars ont été affectés depuis l'automne 2022 à la mise en œuvre de la SNA et d'autres activités liées à l'adaptation.

Le PACC aidera les régions et les secteurs du Canada à s'adapter aux changements climatiques. Plus particulièrement, le programme vise à : aider les décideurs à déterminer et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation; améliorer les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre canadienne en matière d'adaptation; améliorer l'accès aux outils et aux ressources d'adaptation aux changements climatiques.

Le programme CCRC finance des projets pilotes à l'échelle régionale sur les trois côtes maritimes du Canada, soit la côte de l'Atlantique, la côte du Pacifique et la côte nord, ainsi que dans la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent . Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements.

. Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements. La SNA propose un plan pansociétal qui vise principalement à protéger les vies de nos citoyens et à bâtir des collectivités plus résilientes et prospères. Le Canada a publié sa toute première SNA le 27 juin 2023. L'atteinte des objectifs de la SNA nécessite d'agir à l'échelle de la société. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et le secteur privé à l'élaboration de solutions techniques, financières et opérationnelles innovantes qui aideront les collectivités à prendre des mesures d'adaptation dans tous les secteurs de l'économie.

