Le Canada investit dans des technologies propres pour le secteur minier de Sudbury

SUDBURY, ON, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Le secteur des mines et des minéraux de Sudbury est un moteur de croissance dans le domaine de l'énergie propre. Cette croissance est d'une importance vitale, car un développement plus durable des ressources naturelles canadiennes permettra de créer de bons emplois, d'accroître la compétitivité et de réduire la pollution tout en facilitant notre transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, en compagnie du député de Nickel Belt, M. Marc G. Serré, a annoncé aujourd'hui un investissement de 3,5 millions de dollars dans deux projets qui contribuent à écologiser l'industrie minière canadienne.

Cet investissement se décline comme suit :

Un montant de 2 millions de dollars à FVT Research, un fabricant de systèmes d'entraînement électrique à batterie situé en Colombie-Britannique, pour le développement et la mise à l'essai d'un véhicule électrique à batterie de 14 tonnes utilisé pour des activités minières souterraines. Ce projet permettra de convertir du diesel à la batterie le plus gros engin d'exploitation minière souterraine.

Un montant de 1,5 million de dollars à la Mining Innovation, Rehabilitation and Applied Research Corporation (MIRARCO), organisme sans but lucratif situé à Sudbury , pour la mise au point d'une technologie d'échange de la chaleur naturelle (Natural Heat Exchange Engineering Technology ou NHEET) - une méthode de conception d'échangeurs de chaleur naturelle faisant appel à des roches fracturées en vue d'améliorer le soufflage d'air dans les mines souterraines de grande profondeur.

Les deux projets sont financés par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche-développement de technologies propres pour les secteurs énergétique, minier et forestier du Canada. Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui soutient les technologies propres émergentes pour mieux réduire les effets de nos activités sur l'air, le sol et l'eau tout en augmentant la compétitivité et en créant de l'emploi.

Le Programme de croissance soutient également les innovateurs par le biais de son volet Projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres, qui vise à faciliter la mise en marché de technologies propres canadiennes en donnant aux innovateurs accès à l'expertise, aux infrastructures et au matériel de recherche des laboratoires fédéraux. Le gouvernement fédéral est ravi de soutenir ces projets en collaboration avec les Centres d'excellence de l'Ontario en vue d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques, à ouvrir de nouvelles possibilités économiques et à élargir les débouchés sur les marchés mondiaux.

Le gouvernement du Canada continuera de soutenir des projets énergétiques favorisant la création d'un secteur des ressources naturelles propre, durable et concurrentiel qui réduit la pollution et lutte contre les changements climatiques.

« Notre gouvernement continue d'investir dans des projets qui placent le secteur minier canadien dans une position favorable pour prendre les rênes d'un avenir fondé sur l'énergie propre. Grâce à des idées ingénieuses et de loyaux partenaires, nous promouvons la compétitivité et contribuons à assurer de bons emplois dans le secteur minier de Sudbury, et ce, pour de nombreuses années. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan,

« Je félicite notre gouvernement de soutenir le développement de technologies innovantes en appuyant des organisations locales comme FVT Research et MIRARCO. Des investissements comme celui-ci permettent au secteur minier de Nickel Belt-Grand Sudbury de demeurer à l'avant-garde en développant et en adoptant des technologies propres qui sont gages d'un avenir plus vert. »

Marc G. Serré, député de Nickel Belt

« FVT Research se réjouit à la perspective d'implanter des technologies canadiennes de son invention dans l'industrie de l'exploitation minière souterraine et ainsi améliorer la qualité de l'environnement dans le monde, de même que le milieu de travail des employés et la profitabilité de cette industrie. »

Todd Pratt

Directeur général, FVT Research

« Nous sommes heureux de pouvoir faire équipe avec l'Université Laurentienne, CanmetMINES et le collège Cambrian. Si notre projet réussit, notre technologie NHEET contribuera à améliorer la sécurité des milieux de travail dans les mines de grande profondeur grâce à l'utilisation d'un mécanisme d'échange de la chaleur naturelle qui viendra remplacer les systèmes coûteux de réfrigération et de chauffage artificiels. Les compagnies minières désireuses de participer au projet sont chaleureusement invitées à communiquer avec nous. »

Jennifer Abols

Présidente-directrice générale, MIRARCO

« Le collège Cambrian se classe systématiquement parmi les meilleurs collèges de recherche appliquée du Canada, et ces deux projets montrent une fois de plus que nos partenaires de l'industrie comptent sur nous pour tirer parti de la recherche afin de trouver des solutions à des défis contemporains concrets. La recherche appliquée est formidable pour nos partenaires locaux, pour nos enseignants et notre personnel de recherche et surtout pour nos étudiants. »

Bill Best, président du collège Cambrian

