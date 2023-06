YELLOWKNIFE, NT, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques pour préserver la qualité de l'air et créer une économie forte et propre pour l'avenir. Chaque jour, des initiatives comme celle du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada aident des partenaires à l'échelle du pays à réduire la pollution, à bâtir des collectivités fortes et résilientes et à créer de bons emplois.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et accompagné de l'honorable Caroline Wawzonek, ministre des Finances, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement et ministre responsable de la Condition de la femme du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,37 million de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin de soutenir six nouveaux projets dans le cadre du Programme de subventions publiques pour la réduction des gaz à effet de serre des Territoires du Nord-Ouest.

Le Programme de subventions publiques pour la réduction des gaz à effet de serre des Territoires du Nord-Ouest vise à soutenir des initiatives et des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre menés par des gouvernements autochtones, des organisations autochtones, des administrations communautaires, des municipalités, des ministères et organismes gouvernementaux, des entreprises ou des organismes sans but lucratif. Les six initiatives annoncées aujourd'hui portent sur l'électrification, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le chauffage à biomasse.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient diverses initiatives dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest, allant de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions de la flotte de navires des Territoires du Nord-Ouest au remplacement de chaudières par des systèmes de chauffage plus écoénergétiques dans des logements sociaux appartenant au territoire, en passant par des projets de régénération forestière et d'optimisation de la croissance des forêts.

Ces projets sont de bons exemples du leadership que le gouvernement du Canada encourage pour atteindre les cibles fixées dans le Plan de réduction des émissions pour 2030.

Citations

« Les chefs de file locaux de la lutte contre les changements climatiques ont besoin du soutien du gouvernement du Canada pour progresser plus rapidement et davantage en matière de réduction des émissions, afin d'accroître l'efficacité énergétique, de créer de bons emplois et des économies locales fortes. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone donne des résultats et continuera de le faire grâce au financement bonifié, qui est un élément important du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. J'applaudis le leadership du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui contribue à garder notre air propre et à renforcer la résilience des collectivités. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Chacun a un rôle à jouer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et appuyer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Par le truchement du Programme de subventions publiques pour la réduction des gaz à effet de serre, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fournit de l'aide financière et des ressources aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales, afin de leur permettre de mettre en œuvre ces projets et de nous aider à protéger l'environnement et à bâtir un monde plus propre et plus vert. »

- L'honorable Caroline Wawzonek, ministre des Finances, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement et ministre responsable de la Condition de la femme du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« La transition actuelle du Canada vers une économie durable est une occasion en or pour nous d'investir dans les sources d'énergie propre et renouvelable. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un moyen de nous faire progresser. En collaborant avec les provinces et les territoires de l'ensemble du pays, nous créons des emplois, stimulons l'économie et bâtissons des communautés plus résilientes, et ce, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a reçu jusqu'à 12 millions de dollars du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, afin de mettre en œuvre son Programme de subventions publiques pour la réduction des gaz à effet de serre - secteur public, immeubles et entreprises.

Les six projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Borealis Development Inc. - Le projet NEST



NWT Brewing Company Ltd. - Projet de captage et d'utilisation du carbone



Premières Nations du Dehcho - Projet d'énergie solaire d'Edéhzhíe



Première Nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ - Projet d'énergie solaire et d'énergie éolienne à un camp situé sur le territoire



6133 NWT Ltd. - Revitalisation du bureau de poste de Yellowknife



Ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement - Électrification du terrain de camping du parc territorial North Arm

Ce financement fait partie d'une entente conclue entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone.

et les Territoires du Nord-Ouest au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser environ deux milliards de dollars en financement supplémentaire au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, conformément à ce qui avait été précédemment annoncé dans le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030.

s'est engagé à verser environ deux milliards de dollars en financement supplémentaire au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, conformément à ce qui avait été précédemment annoncé dans le Plan de réduction des émissions du pour 2030. La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera également l'action climatique chez les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds aidera à financer des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Liens connexes

