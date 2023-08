LES MONTS-TORNGAT, NL, le 16 août 2023 /CNW/ - Les Inuits sont les gardiens des terres, des eaux et des glaces sur leurs territoires traditionnels depuis des temps immémoriaux. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec les communautés inuites pour protéger et restaurer le patrimoine naturel et culturel, tout en favorisant l'adaptation aux changements climatiques.

Aujourd'hui, le président du Nunatsiavut, Johannes Lampe, ainsi que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor et Yvonne Jones, députée de la circonscription de Labrador ont annoncé un investissement de plus de 3 millions de dollars pour soutenir des initiatives d'adaptation et de conservation dirigées par les Inuits au Nunatsiavut, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le financement soutient quatre initiatives et est réparti comme suit :

Une somme de 1,8 million de dollars provenant du financement des gardiens autochtones d'Environnement et Changement climatique Canada. Ce financement donnera aux familles inuites les moyens de visiter des aires importantes sur le plan culturel dans le territoire du Nunatsiavut afin de recueillir des données et d'observer les changements qui affectent les terres, les eaux et les glaces de mer et d'approfondir leurs liens avec le territoire. Les données recueillies lors de ces visites éclaireront les améliorations à venir sur le plan de la conservation et de l'utilisation des terres dans la région.

Un montant de 225 000 dollars provenant du financement lié au programme d'accès des gardiens de Parcs Canada. Ce financement soutient une initiative des gardiens afin de rapprocher les Inuits de leur terre natale, surtout les aînés et les jeunes. Plus particulièrement, ce programme offre aux bénéficiaires inuits du Nunatsiavut la possibilité de passer du temps dans le parc national des Monts-Torngat, de séjourner au camp de base et à la station de recherche des monts Torngat et de tisser des liens avec le territoire et ses habitants. Avec cette contribution, Parcs Canada appuie la vision du gouvernement du Nunatsiavut visant à faire en sorte que le parc national des Monts-Torngat demeure aujourd'hui et demain une terre natale inuite vivante et dynamique.

Il est prouvé que la conservation dirigée par les Autochtones aide les terres, les eaux et les communautés à prospérer, et elle est au cœur du plan du Canada visant à protéger 30 p. 100 de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. Le gouvernement du Canada reconnaît qu'en appliquant conjointement les connaissances autochtones et les données scientifiques sur le climat, nous pouvons mieux comprendre les changements climatiques et l'appauvrissement de la biodiversité et orienter les mesures d'adaptation et de conservation en fonction de cette compréhension. Le Canada continue de prendre des mesures pour soutenir les projets dirigés par des Autochtones qui renforcent la résilience climatique dans les communautés nordiques et celles de l'Arctique.

Citations

« Le Nunatsiavut est plus qu'un simple territoire. Il est au cœur de notre identité, de notre culture et de notre patrimoine inuits. Nos ancêtres ont vécu en harmonie avec la terre, la mer, les plantes et la faune. Ils nous ont transmis leurs histoires et leurs traditions. Ce programme des gardiens protégera les ressources naturelles du Nunatsiavut et permettra aux Inuits du Labrador de maintenir leur lien avec les terres qui ont subvenu à nos besoins depuis des temps immémoriaux. »

- Johannes Lampe, président du Nunatsiavut

« Les changements climatiques continuent d'avoir de graves répercussions au Nunatsiavut, et il est essentiel de comprendre ces impacts sur l'environnement. Les polynies sont d'importantes zones très productives qui fournissent un habitat marin essentiel aux oiseaux et aux mammifères marins durant toute l'année. La compréhension des changements observés dans ces environnements nous aidera à mieux cerner les possibles impacts des changements climatiques. De plus, les glaces de mer sont des infrastructures cruciales pour les Inuits, et l'utilisation du savoir inuit est essentielle pour comprendre et observer l'évolution de ces environnements marins et des glaces de mer qui les entourent. »

- Terry Vincent, ministre des Terres et des Ressources naturelles, gouvernement du Nunatsiavut

« Les Inuits du Labrador entretiennent une profonde relation avec l'environnement naturel du Nunatsiavut, et ils ont été les gardiens de ces terres depuis des millénaires. En reconnaissant et en respectant les connaissances et les rôles traditionnels des Autochtones et la science, nous nous dirigeons vers la réconciliation, tout en progressant vers les objectifs de conservation du Canada. Les programmes des gardiens jouent un rôle clé dans ces efforts, car ils contribuent à protéger les écosystèmes, les espèces et le patrimoine culturel. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les Inuits sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain et donc particulièrement bien placés pour mieux orienter les solutions liées à l'adaptation aux changements climatiques grâce à leurs systèmes de connaissances et à leur science. En prenant des mesures d'adaptation à l'évolution de notre climat, le gouvernement du Nunatsiavut bâtit des communautés plus résilientes et plus durables, qui prospéreront pendant des générations. Les choix et les mesures d'adaptation que nous adoptons aujourd'hui formeront l'avenir de nos collectivités, de nos moyens de subsistance, de notre environnement et de notre économie.

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Les changements climatiques sont un grave problème qui me tient profondément à cœur : partout au Labrador, j'ai pu constater de mes propres yeux les répercussions des changements climatiques. Au Nunatsiavut, des températures plus chaudes entraînent une diminution des glaces de mer et de gros changements dans l'environnement marin et les espèces sauvages locales, des éléments importants de la sécurité alimentaire et de la préservation de la culture des Inuits. Ensemble, ces initiatives aideront les communautés dans tout le Nunatsiavut à se préparer et à s'adapter aux effets des changements climatiques et à protéger les terres et les eaux, tout en appuyant la réconciliation. »

- Yvonne Jones, députée du Labrador et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Environnement et Changement climatique Canada a investi plus de 60 millions de dollars dans plus de 170 initiatives des gardiens des Premières Nations, des Inuits et des Métis depuis 2018, ce qui a conduit à la création d'emplois par les peuples autochtones, tout en protégeant la nature et la faune.

Ensemble, ces investissements ont contribué à la création de plus de 700 possibilités d'emplois revêtant une importance traditionnelle ou culturelle.

Le gouvernement fédéral a élargi son soutien aux gardiens autochtones en 2021, en engageant jusqu'à 100 millions de dollars pour appuyer les initiatives nouvelles et existantes des gardiens autochtones et la mise sur pied de réseaux des gardiens autochtones pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Parcs Canada a reçu 61,7 millions de dollars dans le budget de 2021 pour soutenir des programmes des gardiens autochtones dans des lieux relevant de son administration. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, Parcs Canada travaille avec des partenaires autochtones à accroître les programmes existants et à créer conjointement entre 30 et 35 programmes des gardiens autochtones dans des lieux administrés par Parcs Canada d'ici 2025-2026.

Parcs Canada, en collaboration avec les Inuits du Labrador et les Inuits du Nunavik, cogère le parc national des Monts-Torngat depuis sa création en 2005.

et les Inuits du Nunavik, cogère le parc national des Monts-Torngat depuis sa création en 2005. Essentiellement, les initiatives des gardiens permettent aux peuples autochtones de renouveler leur relation avec les terres, les eaux et les glaces de leur territoire traditionnel. Cette connexion procure de grands avantages tant pour la nature que pour les humains qui en dépendent. Ces avantages ont des échos sur plusieurs générations, que ce soit par la guérison des communautés, la création de débouchés pour les jeunes ou la mise à profit des conseils des aînés.

Les peuples autochtones veillent depuis longtemps sur la terre que nous partageons tous. Selon les données des Nations Unies, en dépit du fait que les terres autochtones s'étendent sur seulement environ 20 p. 100 du territoire de la planète, elles abritent jusqu'à 80 p. 100 de la biodiversité actuelle du monde.

Les responsables du Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord collaborent avec leurs partenaires du Nord pour élaborer et soutenir des projets qui renforcent la capacité des communautés et des gouvernements autochtones et nordiques à s'adapter aux changements climatiques. Le programme fournit du financement afin de soutenir des initiatives de sensibilisation du public et l'élaboration d'outils pour évaluer et atténuer les effets des changements climatiques sur les conditions des glaces, la stabilité du pergélisol, la qualité de l'eau et d'autres éléments.

En date de juin 2023, le Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord a soutenu un total de 316 projets d'adaptation au climat dans le Nord du Canada, pour un investissement de plus de 59 millions de dollars.

Afin que tous les secteurs de la société puissent mieux travailler ensemble pour faire avancer l'adaptation aux changements climatiques, le gouvernement du Canada a élaboré la Stratégie nationale d'adaptation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les experts de l'adaptation et les jeunes. La Stratégie nationale d'adaptation présente une vision inclusive du Canada dans un climat changeant et les moyens de la réaliser.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation, le Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord a reçu une somme supplémentaire de 17,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, pour améliorer sa mise en œuvre.

Soutenir le leadership autochtone et élaborer conjointement des solutions pour lutter contre les changements climatiques dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont des éléments essentiels pour faire progresser la réconciliation et l'autodétermination. En travaillant en partenariat, nous prenons les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques, créer la prospérité économique et bâtir un avenir solide, sain et durable pour les communautés autochtones partout au Canada.

Lancé en 2019 et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada se veut une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord afin de tenir compte des priorités et des points de vue des habitants de l'Arctique et du Nord.

Liens connexes

Renseignements: Bert Pomeroy, Directeur des communications, Gouvernement du Nunatsiavut, [email protected]