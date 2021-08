LAC-SAINT-JEAN, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Pour de nombreuses communautés autochtones, le secteur forestier canadien est une importante source d'emplois. Le gouvernement du Canada investit dans divers projets autochtones de développement au pays pour ouvrir de nouvelles possibilités économiques dans le secteur forestier et au sein de ces communautés.

Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, Marc G. Serré, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 605 000 $ pour deux projets de biomasse dans la région du Lac-Saint-Jean :





400 000 $ à Akua Nature Inc. pour la construction d'une nouvelle infrastructure qui permettra de transformer la biomasse forestière en produits de santé naturels inspirés des connaissances ancestrales et médicinales des Premières Nations;

205 000 $ à Inukshuk Synergie pour mettre en œuvre son projet de confier à des franchises la commercialisation de ses systèmes de chauffage à la biomasse et ainsi d'offrir une solution énergétique clé en main aux communautés de la région.

En plus de créer des emplois, ces investissements amélioreront les connaissances et les possibilités économiques pour favoriser la participation des Autochtones aux activités forestières sur leurs terres ancestrales. Nous sommes conscients de la valeur à la fois économique et spirituelle que le secteur forestier revêt pour ces communautés, et nous nous efforçons de bâtir un secteur forestier autochtone plus vigoureux.

Les fonds accordés proviennent d'un programme de Ressources naturelles Canada - l'Initiative de foresterie autochtone, qui offre de l'aide financière à des projets autochtones de développement économique dans le secteur forestier canadien. Ce programme a notamment pour avantage de renforcer, chez les Autochtones, la participation, la mobilisation et les activités de développement économique dans le secteur forestier pour amener ces communautés à s'investir davantage dans les possibilités économiques, les entreprises, les carrières et les activités de gouvernance qui relèvent de ce secteur.

En investissant dans la participation des Autochtones dans le secteur forestier, nous faisons avancer l'autodétermination des peuples autochtones, réduisons les écarts socio-économiques et offrons des solutions plus vertes qui permettront de combattre les changements climatiques et d'assurer le passage à une économie sobre en carbone.

Citations

« Les peuples autochtones jouent un rôle essentiel dans le secteur forestier canadien. Des investissements comme celui-ci soutiennent les travailleurs ainsi que leurs familles et leur communauté tout en favorisant l'innovation dans l'industrie et la réconciliation entre le Canada et les peuples autochtones qui vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« Les peuples autochtones prennent en main leur développement économique, et leurs efforts sont couronnés de succès. L'Initiative de foresterie autochtone aide les entreprises et les travailleurs forestiers autochtones à participer à de nouvelles possibilités pour étendre leurs activités et assurer leur croissance tout en procurant des retombées à leurs communautés. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les entreprises et les entrepreneurs autochtones sont essentiels à la reprise économique du Canada. Un investissement comme celui-ci dans le savoir et les connaissances autochtones permettra de créer des débouchés économiques pour la communauté de Mashteuiatsh et la région du Lac-Saint-Jean. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires autochtones au Québec, et aussi dans tout le Canada, pour soutenir des solutions énergétiques vertes et lutter contre les changements climatiques. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Grâce au soutien offert à ces deux projets par l'Initiative de foresterie autochtone, nous serons en mesure de développer de nouveaux produits et services qui permettront de faire briller le savoir-faire des Premières Nations, de créer des ponts entre autochtones et allochtones ainsi que d'investir de façon durable dans notre communauté. »

Mélanie Paul

Co-présidente, Akua Nature

Présidente, Inukshuk Synergie

« Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a accepté d'utiliser un montant de 125 000 $ (Akua), issu de l'enveloppe du Fonds d'initiatives autochtones III, volet Développement économique, catégorie entrepreneuriat du gouvernement du Québec pour soutenir cette initiative qui rejoint pleinement nos valeurs en tant que nation contributrice du développement régional. Lorsqu'il est question d'économie et de création d'emplois pour les nôtres, nous avons toujours démontré une ouverture et nous continuerons de le faire, surtout lorsqu'il est question de projets de développement durable qui sont axés sur l'avenir et défendent nos valeurs les plus fondamentales. »

Jonathan Germain,

Vice-chef, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

« Quand des projets de la sorte s'installent dans notre communauté, c'est tout le monde qui en sort gagnant. D'autant plus que ces projets sont guidés de main de maître par une femme d'affaire accomplie et reconnue en la personne de Mélanie Paul. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ouverts à participer aux projets économiques sur Nitassinan, tant que ceux-ci respectent nos valeurs environnementales. Nos connaissances, notre lien spirituel avec la terre-mère demeurent des incontournables du développement de toute une région, et nous sommes fiers d'être à vos côtés aujourd'hui. »

Sylvie Langevin,

Vice-cheffe, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Liens pertinents

Initiative de foresterie autochtone

Akua Nature

Inukshuk Synergie

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ian Cameron, Directeur des communications par intérim, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected] ; Relations avec les médias : Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca