Le Canada investit 3,7 millions de dollars dans cinq logements de transition destinés aux Autochtones à La Tuque

LA TUQUE, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Pour répondre à la crise du logement, le gouvernement du Canada accélère la construction de logements partout au pays, notamment de logements abordables, de logements de transition et de logements avec services de soutien qui répondent aux besoins propres à chaque communauté.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 3,7 millions de dollars, accordé dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, afin de contribuer à la construction de cinq logements de transition à La Tuque. Ce projet constitue la première maison de transition de deuxième étape destinée aux Autochtones à La Tuque. Il offrira un milieu de vie sûr, ancré dans la culture et les réalités de la Nation Atikamekw, où les résidents pourront retrouver une stabilité et cheminer vers un logement permanent. Des services de soutien leur seront fournis par les services sociaux du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA).

L'annonce a été faite par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice--Champlain, et par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. Le maire de La Tuque, Pierre Pacarar, ainsi que Constant Awashish, Grand Chef et président de la Nation Atikamekw, ont également participé à l'annonce.

Ce projet s'inscrit dans le mandat de Maisons Canada, la toute nouvelle entité du gouvernement du Canada chargée d'accélérer la construction de logements abordables partout au pays. En collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones, Maisons Canada contribue notamment à accroître l'offre de logements de transition et de logements avec services de soutien, à lutter contre l'itinérance et à construire davantage de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. L'organisme travaille également avec des promoteurs privés afin d'accroître l'offre de logements abordables pour la classe moyenne.

Ces investissements permettront de bâtir davantage de logements, de renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes, et de créer de bons emplois dans les communautés partout au pays.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable au Québec et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Nous construisons une nouvelle génération de logements dans les collectivités qui en ont besoin. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Avoir un endroit sûr où vivre est essentiel pour retrouver une stabilité et envisager l'avenir avec confiance. À La Tuque, ces nouveaux logements offriront aux membres de la Nation Atikamekw un milieu de vie ancré dans leur culture et leurs réalités, ainsi que le soutien nécessaire pour cheminer vers un logement permanent. » - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice--Champlain

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement pour les gens de La Tuque et partout au pays. Le soutien à ce projet est un exemple concret de notre engagement. Je suis fière de notre participation à ce projet et de la différence concrète qu'il fera pour les membres de cette communauté. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« La pénurie de logements qui touche notre agglomération est bien réelle et touche plus particulièrement les clientèles vulnérables. Chaque projet comme celui-ci, qui permet de construire des logements sociaux abordables, est un grand bénéfice pour notre communauté. » - Pierre Pacarar, maire de La Tuque

« Le projet de logements de transition répondra à un besoin essentiel des gens aux prises avec des difficultés. Ces logements visent à les aider à aller de l'avant vers leur épanouissement. Saluons cette initiative des Services sociaux Atikamekw Onikam, du Conseil de la Nation Atikamekw, qui ne ménagent aucun effort afin de trouver des solutions afin de soutenir les personnes en situation précaire. » - Constant Awashish, Grand Chef et président de la nation Atikamekw

Faits en bref :

L'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA), de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le programme a maintenant pris fin.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]