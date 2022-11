REGINA, SK, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires autochtones pour créer les bons emplois et la prospérité durable qui accompagneront les possibilités de développement économique sans précédent ouvertes par l'édification d'un monde carboneutre. Un tel monde ne saurait voir le jour sans un réseau électrique fiable, qui fournit une électricité propre et abordable, et le gouvernement du Canada investit donc pour décarboner et agrandir notre réseau en conséquence.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a célébré aujourd'hui avec l'Awasis Solar Limited Partnership et ses partenaires la mise en service d'Awasis Solar, une centrale solaire de 10 mégawatts établie sur le territoire de la Première Nation de Cowessess, sur le site de l'actuelle installation de stockage d'énergie renouvelable de cette communauté.

Dans le cadre des célébrations, le ministre a fait l'annonce d'un investissement de 18,5 millions de dollars, qui a facilité la construction de la centrale. Ce montant se décline comme suit : plus de 13,7 millions de dollars du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada, 3,5 millions de dollars du plan Investir dans le Canada, volet Infrastructures vertes du gouvernement fédéral et 1,25 million de dollars de PrairiesCan.

La centrale Awasis Solar permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 14 000 tonnes d'équivalent CO 2 durant sa première année d'exploitation et d'environ 350 000 tonnes d'équivalent CO 2 pendant toute sa durée de vie, estimée à 35 ans - ce qui équivaut aux émissions rejetées annuellement par 70 000 voitures à essence.

Awasis Solar a créé des possibilités de formation et d'acquisition de compétences pour la communauté autochtone et générera, pour l'Awasis Solar Limited Partnership, des revenus durables qui pourront être investis dans de futurs projets d'énergie propre et différentes priorités communautaires.

L'Awasis Solar Limited Partnership est détenu à 95 % par la Première Nation de Cowessess (par l'entremise de l'Awasis Nehiyawewin Energy Development Limited Partnership ou ANEDLP) et à 5 % par Elemental Energy , avec l'Awasis Nehiyawewini Energy Development Corp (ANEDC). L'ANEDC aura la possibilité de devenir propriétaire à 100 % après la cinquième année d'exploitation commerciale.

Cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de soutenir les projets d'énergie dirigés par des communautés autochtones qui favorisent l'autonomie énergétique et le leadership en matière d'action climatique.

Citations

« Le gouvernement fédéral fait des investissements qui aident les communautés autochtones à développer un réseau électrique plus propre tout en créant des emplois durables. L'annonce d'aujourd'hui est un pas important vers notre objectif de créer un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Pour atteindre la carboneutralité, SaskPower transforme sa façon d'alimenter la province en électricité. Les projets d'énergie propre renouvelable comme le projet Awasis sont essentiels à la réalisation de cet objectif, et nous sommes heureux d'accueillir la centrale dans le réseau électrique provincial. »

L'honorable Don Morgan

Ministre de la Compagnie d'investissements de la Saskatchewan

« Elemental Energy est honorée et touchée d'avoir fait équipe avec la Première Nation de Cowessess pour mener à bien le projet Awasis Solar, qui injectera de l'énergie propre renouvelable dans le réseau électrique de la Saskatchewan pendant des dizaines d'années. »

Jamie Houssian

Directeur, Elemental Energy



« La Première Nation de Cowessess est ravie d'avoir à ses côtés le gouvernement du Canada et Elemental Energy pour annoncer l'achèvement de ce projet historique sur le territoire de notre communauté. Par cet investissement, le gouvernement fédéral montre qu'il a confiance dans notre capacité à réaliser des projets d'énergie renouvelable. L'importante étape franchie aujourd'hui est source d'une grande fierté pour toute notre communauté, et nous comptons bien poursuivre sur cette voie pour bâtir un avenir plus radieux et plus durable. »



Chef Cadmus Delorme

Première Nation de Cowessess

Quelques faits

Le gouvernement du Canada a récemment proposé l'établissement d'un crédit d'impôt de 30 % pour le déploiement des technologies propres dans l' Énoncé économique de l'automne 2022 .

a récemment proposé l'établissement d'un crédit d'impôt de 30 % pour le déploiement des technologies propres dans l' . Le financement fédéral pour ce projet provient d' Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada . Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Il permettra ainsi à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur.

(ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles . Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le à atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Il permettra ainsi à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur. Les fonds versés par Infrastructure Canada pour ce projet proviennent du plan Investir dans le Canada , volet Infrastructures vertes , doté d'un budget de 180 milliards de dollars. Ce programme vise à créer une croissance économique à long terme pour bâtir une classe moyenne plus forte; à soutenir la résilience des collectivités et la transition vers une économie de croissance propre; et à favoriser l'inclusion sociale et des résultats socioéconomiques pour tous les Canadiens.

, doté d'un budget de 180 milliards de dollars. Ce programme vise à créer une croissance économique à long terme pour bâtir une classe moyenne plus forte; à soutenir la résilience des collectivités et la transition vers une économie de croissance propre; et à favoriser l'inclusion sociale et des résultats socioéconomiques pour tous les Canadiens. Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

, le s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures. Cet investissement apporte une pierre de plus à la création d'un réseau canadien carboneutre d'ici 2035. Et , à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]