OTTAWA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Jamie Batisste, député fédéral de Sydney-Victoria, en collaboration avec des partenaires autochtones, on a annoncé un investissement combiné pouvant atteindre 103 millions de dollars pour la construction et le soutien opérationnel continu d'au moins 178 nouveaux refuges et unités de transition dans 21 collectivités du pays.

Ce financement permettra de répondre au besoin urgent de nouvelles maisons d'hébergement et de nouveaux logements de transition pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, partout au pays, qui subissent de la violence familiale et de la violence fondée sur le sexe. Les maisons d'hébergement et les logements de transition seront situés dans les réserves, dans le Nord et dans les régions urbaines. Ces ensembles offriront aux personnes survivantes un environnement stable lorsqu'elles en ont le plus besoin. Ils seront dirigés par des Autochtones et offriront un accès à des programmes de soutien destinés aux personnes survivantes de violence familiale et de violence fondée sur le sexe. Celles-ci pourront ainsi accéder à des services adaptés à la culture pour se remettre du traumatisme qu'elles ont subi.

Le financement comprend :

81 millions de dollars de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour la construction de 178 places en maisons d'hébergement et logements de transition;

15 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada (SAC) pour le soutien continu à l'exploitation des 178 places en maisons d'hébergement et logements de transition nouvellement créés;

7,8 millions de dollars de SAC pour couvrir les coûts de démarrage des activités.

Des comités ont été formés à la suite de consultations avec des organisations autochtones et des spécialistes du domaine. Ils ont pour but d'élaborer des processus d'évaluation des demandes et de sélection des projets. Ces comités sont composés de membres d'organisations inuites, métisses et des Premières Nations, de personnes 2ELGBTQI+ autochtones, de membres de communautés urbaines autochtones, de personnes ayant de l'expérience en matière des besoins des maisons d'hébergement ou des logements de transition, ainsi que de représentants de la SCHL et de SAC.

Les ensembles de logements de transition et maisons d'hébergement d'urgence seront construits en partenariat avec les communautés suivantes :

Première Nation Heiltsuk, en Colombie-Britannique

Première Nation Dene Tha', en Alberta

Première Nation de Makwa Sahgaiehcan, en Saskatchewan

Première Nation de Cross Lake, au Manitoba

Nation crie de Fisher River, au Manitoba

Nation crie de Sapotaweyak, au Manitoba

Première Nation de Beausoleil, en Ontario

Première Nation de Pikangikum, en Ontario

Première Nation de Fort Albany, en Ontario

Village nordique de Puvirnituq, au Québec (ensemble de logements de transition)

Village nordique de Puvirnituq, au Québec (maison d'hébergement) Région tribale de Fort Frances, en Ontario

Première Nation de Garden River, en Ontario

Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, en Ontario

Municipalité de Sanikiluaq, au Nunavut

Montagnais de Pakua Shipi, au Québec

Première Nation de Tobique, au Nouveau-Brunswick

Nation crie de Tataskweyak, au Manitoba

Winnipeg, au Manitoba

Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse

St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador

Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador

La création de nouveaux lieux d'hébergement annoncée aujourd'hui est l'une des nombreuses mesures nécessaires pour mettre fin à la crise nationale liée aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Il s'agit de mesures visant aussi à soutenir les familles, les personnes survivantes et les communautés. Le gouvernement du Canada continue de travailler en partenariat avec les familles et les personnes survivantes autochtones, les dirigeants et les partenaires, ainsi qu'avec les provinces et les territoires. Cette collaboration vise à mettre en œuvre des stratégies comme la Stratégie globale de prévention de la violence et d'autres initiatives. Celles-ci s'inscrivent dans un effort supplémentaire visant à mettre en œuvre le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, ainsi que le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Citations :

« Pour le gouvernement canadien, aucune relation n'est plus importante que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Ces nouveaux ensembles pour les Autochtones créés de part et d'autre du pays sont essentiels. En effet, ils permettent de répondre au besoin urgent de logements sûrs et adaptés à la culture pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence familiale et fondée sur le sexe. En investissant dans des logements abordables et adaptés à la culture pour les Autochtones, nous travaillons fort pour améliorer la qualité de vie des gens qui en ont le plus besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les maisons d'hébergement et les logements de transition jouent un rôle crucial en offrant un espace sûr et une stabilité aux personnes qui fuient la violence, ainsi qu'un accès aux services communautaires essentiels. Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones sont toutes confrontées à des taux de violence accrus dans notre pays, et les familles et les enfants autochtones continuent de porter le poids des traumatismes intergénérationnels causés par la colonisation et les systèmes qui demeurent racistes et discriminatoires. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui par le gouvernement fédéral, 178 nouveaux refuges et logements de transition pour Autochtones seront offerts dans le cadre de 22 projets dans 21 collectivités. Ce financement ne vise pas seulement la construction, mais aussi le soutien opérationnel. Le financement ira non seulement pour la construction, mais aussi pour le fonctionnement. Il ne s'agit là que d'une action parmi tant d'autres, car nous devons faire plus et plus vite pour mettre fin à la crise nationale des femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, et réparer les préjudices générationnels. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Toute personne au Canada mérite de se sentir en sécurité et d'être en sécurité, où qu'elle se trouve. Le financement de ces maisons d'hébergement dirigées par des Autochtones offrira une véritable sécurité aux femmes et aux filles autochtones en situation de vulnérabilité. Il constitue une nouvelle étape importante dans la réponse aux appels à la justice issus de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En prenant des mesures concrètes et en suivant les conseils de nos partenaires autochtones, nous mettrons en place un système qui protégera les femmes autochtones et mettra fin à cette crise nationale. » - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Par ses importants investissements dans le logement abordable, notre gouvernement aide les personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. Ils donnent accès à des logements sûrs et abordables à toute la population canadienne. » - Jaime Battiste, député fédéral de Sydney-Victoria

Faits en bref :

Le financement fait partie du budget de 724,1 millions de dollars pour élaborer la Stratégie globale de prévention de la violence. Ce budget a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

La SCHL verse 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition.



Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur cinq ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux ensembles de logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.

La SCHL et SAC ont sollicité les commentaires d'organisations autochtones et de spécialistes du domaine afin de former des comités et d'élaborer le processus d'évaluation.

Les demandes qui répondent aux critères d'admissibilité sont évaluées par des comités dirigés par des Autochtones. Ces comités sont composés de représentants de la SCHL, de SAC et d'organisations autochtones, de spécialistes des maisons d'hébergement et de la production de logements, ainsi que de personnes ayant une expérience vécue. On s'assure ainsi que les ensembles de logements sélectionnés sont adaptés à la culture et qu'ils répondent aux besoins des clients. Les comités fournissent une orientation et un ordre de priorité globaux. De plus, ils examinent et notent les propositions.

au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les appels à la justice 4.7, 16.19 et 18.25 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demandent à tous les gouvernements d'appuyer l'établissement et le financement de maisons d'hébergement, d'espaces sûrs, d'ensembles de logements de transition, de logements de deuxième étape et de services pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

La ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre un soutien émotionnel. Elle permet aussi aux personnes touchées par le problème des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées d'être orientées vers des services d'intervention en cas de crise. On appelle la ligne de soutien en composant le 1-844-413-6649 (sans frais). Ce service est disponible en tout temps.

collabore avec chaque province et territoire pour mettre en place des ententes bilatérales. Celles-ci visent à appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ces ententes seront flexibles afin de permettre aux administrations de se pencher sur leurs priorités, leurs besoins et leurs défis respectifs. Au cours des 10 prochaines années, le Plan d'action national permettra à tous les ordres de gouvernement de poursuivre leur travail auprès des victimes et des personnes survivantes, avec les partenaires autochtones, les fournisseurs de services directs, les spécialistes, les défenseurs, les municipalités, le secteur privé et les chercheurs. Ce travail a pour objectif de prévenir et de combattre la violence fondée sur le sexe au pays. En novembre 2022, les ministres responsables de la condition féminine aux échelons fédéral, provincial et territorial ont lancé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ce plan sur 10 ans se veut un cadre stratégique pour lutter contre la violence fondée sur le sexe. Le plan, en particulier le pilier 4, appuie les approches dirigées par les Autochtones. Il s'aligne sur le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et les complète.

