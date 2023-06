Le Canada investit 10 millions de dollars dans une bioraffinerie et ses procédés de conversion à la fine pointe de la technologie en Saskatchewan

CARROT RIVER, SK, le 28 juin 2023 /CNW/ - Dans ses efforts pour bâtir une économie carboneutre prospère, le Canada favorise l'utilisation de technologies et d'outils novateurs et durables qui font le meilleur usage possible des ressources. En tirant parti des atouts existants dans notre secteur forestier et en y déployant des technologies de pointe, nous pouvons réduire les émissions tout en contribuant à accroître la rentabilité, à renforcer la compétitivité et à créer des emplois durables.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 10 millions de dollars à BioLesna Carbon Technologies LP, une coentreprise de BC Biocarbon et de Dunkley Lumber Ltd., pour l'établissement d'une nouvelle bioraffinerie à Carrot River, en Saskatchewan. La contribution provient du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF), qui vise à accroître la résilience du secteur forestier canadien par des investissements ciblés dans des produits et des technologies de pointe.

La bioraffinerie de Carrot River fera appel à des procédés exclusifs élaborés par BC Biocarbon pour convertir la biomasse résiduelle d'opérations forestières en quatre produits de départ - le biocharbon, l'huile de pyrolyse, le vinaigre de bois et le gaz de pyrolyse - dont on pourra ensuite poursuivre le raffinage pour les transformer en produits à valeur ajoutée, notamment des amendements pour le sol, des substances filtrantes, des électrodes et des produits chimiques spécialisés. Selon la capacité de séquestration carbone du biocharbon obtenu et la capacité des responsables du projet de remplacer les produits issus de ressources non renouvelables, le projet pourrait également permettre de générer des crédits carbone.

Grâce à ce projet, BioLesna Carbon Technologies créera des emplois locaux pour les habitants de Carrot River et des environs. En outre, la bioraffinerie de Carrot River contribuera à accroître la production à grande échelle et la monétisation de matières premières de qualité inférieure tout en optimisant l'utilisation des résidus forestiers et en diversifiant l'offre de produits forestiers.

Le programme ITIF favorise l'adoption de technologies et de produits transformateurs en comblant l'écart entre développement et commercialisation. Il cherche à bâtir un secteur forestier plus concurrentiel et plus résilient en accordant la priorité aux projets bas carbone qui génèrent des sources de revenus nouvelles ou diversifiées.

Grâce à des investissements comme celui-ci, le Canada soutient et diversifie son secteur forestier en facilitant la mise en place de technologies et de solutions plus durables qui contribueront à renforcer la compétitivité, à favoriser la croissance, à réduire les émissions et à stimuler l'économie.

« Le secteur forestier canadien permet à de nombreuses personnes de subvenir à leurs besoins et stimule la croissance économique dans les communautés de partout au pays. Une fois en fonction, cette bioraffinerie située à Carrot River pourra convertir davantage de matières résiduelles en produits à valeur ajoutée, ce qui réduira la quantité de déchets et renforcera la durabilité. Cet investissement judicieux garantira la diversification du secteur, tout en offrant de nouveaux débouchés économiques aux collectivités locales ainsi que des emplois durables aux travailleurs. »

« Chez BC Biocarbon, nous nous réjouissons d'avoir la confiance et le soutien financier de RNCan pour l'aménagement de la première installation du genre au Canada intégrant une technologie canadienne. En appuyant le projet de BioLesna, RNCan a démontré son attachement à l'évolution technologique constante du secteur forestier canadien, mais aussi au maintien du leadership canadien dans le développement et le déploiement de technologies de pointe qui rendent possibles l'élimination et la séquestration du carbone à l'échelle industrielle. »

« La conversion de la biomasse résiduelle en produits novateurs comme le biocharbon représente un grand pas en avant pour l'évolution du secteur canadien des produits du bois. Nous sommes fiers de faire partie de cette solution taillée sur mesure à un défi vieux de plusieurs décennies et nous sommes impatients de voir apparaître de nombreuses installations du même genre au cours des années à venir. »

