GATINEAU, QC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Les peuples autochtones sont les gardiens des terres, des eaux et des glaces depuis des temps immémoriaux. Partout au pays, les Premières Nations, les Inuits et les Métis conjuguent le savoir autochtone et la science moderne afin d'offrir des solutions aux changements climatiques et au déclin de la biodiversité, tout en préservant les espaces naturels dont nous dépendons tous.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de près de 12,8 millions de dollars pour soutenir 27 initiatives à titre de solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones dans l'ensemble du Canada. Ces nouvelles initiatives visent à soutenir la conservation, la restauration et la gestion améliorée de terres humides, de tourbières et de prairies pour stocker et capter du carbone, tout en améliorant la biodiversité, la résilience climatique et le bien-être des humains.

Voici quelques exemples de ces initiatives :

L'initiative de l'organisme Nation métisse de l' Ontario , qui soutiendra de futures activités de réduction des émissions dirigées par des Autochtones dans le Sud de l' Ontario . Ces activités consisteront notamment à développer la capacité de comptabilisation du carbone, à sensibiliser les citoyens à propos des solutions climatiques naturelles et à acquérir 40 hectares de milieux humides pour assurer leur conservation à long terme. Le projet soutiendra également la création d'un camp visant à promouvoir la culture et les langues métisses, qui sera axé sur l'éducation fondée sur le territoire, afin de fournir un accès à d'autres écosites et aux espèces végétales et animales traditionnelles importantes.

, qui soutiendra de futures activités de réduction des émissions dirigées par des Autochtones dans le l' . Ces activités consisteront notamment à développer la capacité de comptabilisation du carbone, à sensibiliser les citoyens à propos des solutions climatiques naturelles et à acquérir 40 hectares de milieux humides pour assurer leur conservation à long terme. Le projet soutiendra également la création d'un camp visant à promouvoir la culture et les langues métisses, qui sera axé sur l'éducation fondée sur le territoire, afin de fournir un accès à d'autres écosites et aux espèces végétales et animales traditionnelles importantes. L'initiative de l'Institut des ressources naturelles Unama'ki, qui vise à réaliser des activités de recherche et de collecte de connaissances sur les solutions climatiques fondées sur la nature et les modèles durables, dans le but d'appuyer des projets axés sur le carbone sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. L'initiative prévoit l'établissement de sites pour étudier et surveiller l'utilisation de solutions climatiques fondées sur la nature dans les terres côtières et le territoire domanial. Elle prévoit également la mobilisation des dirigeants micmacs, des jeunes et d'autres détenteurs de connaissances pour leur permettre de partager leurs savoirs, ainsi que la création d'un cadre d'évaluation pour appuyer la prise de décisions.

L'initiative de la Première nation crie Mikisew, qui est axée sur la remise en état des tourbières pour préserver l'intégrité de l'habitat du caribou et restaurer les services écosystémiques afin de favoriser la séquestration du carbone à Fort McMurray , en Alberta . Les activités et les méthodes de l'initiative sont éclairées par le savoir traditionnel et les sciences occidentales. Les aînés et les détenteurs du savoir seront mobilisés tout au long de l'initiative, et les gardiens mikisew élaboreront des indicateurs fondés sur la science autochtone pour mesurer les résultats. Des écologistes aident au repérage d'habitats propices à la restauration, offrent de la formation sur les techniques de restauration et appuient la quantification du carbone.

Ensemble, ces initiatives dirigées par les Autochtones contribueront à lutter contre la triple crise des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution, et contre les impacts combinés qui en découlent. Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir le leadership des peuples autochtones afin d'aider à conserver les écosystèmes, à protéger les cultures autochtones et à développer des économies durables pour les générations à venir.

Citations

« Il est prouvé que la conservation dirigée par les Autochtones aide les terres, les eaux et les communautés à prospérer, et elle est au cœur du plan du Canada visant à retrancher de cinq à sept mégatonnes de ses émissions de gaz à effet de serre chaque année, de 2030 à 2050. Le programme des solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones est essentiel à ces efforts, car il aide à protéger les écosystèmes, les espèces et le patrimoine culturel, tout en ayant d'importants effets positifs sur le climat. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nation métisse de l'Ontario considère l'intendance environnementale comme l'un de ses principaux objectifs. D'ailleurs, l'énoncé de l'objectif principal de Nation métisse de l'Ontario comporte l'objectif suivant, soit : « protéger et préserver les terres et cours d'eau de notre territoire pour les générations futures ». Le programme des solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones aide Nation métisse de l'Ontario à effectuer ce travail en fournissant du soutien au projet Sofgardé la Tèr. Ce projet permettra à Nation métisse de l'Ontario de lutter contre les changements climatiques en protégeant des régions riches en carbone et des zones ayant un fort potentiel de séquestration du carbone contre d'éventuels projets de développement. Non seulement ces terres protégées permettront de mettre à profit les systèmes naturels pour combattre les changements climatiques, mais elles préserveront aussi un paysage pouvant répondre à plusieurs aspects du mode de vie des Métis. Dans des régions qui s'urbanisent rapidement, comme la grande région du Golden Horseshoe où le projet Sofgardé la Tèr est réalisé, il est de plus en plus difficile pour les citoyens métis d'accéder au territoire. Plus précisément, ce projet vise à favoriser le transfert des connaissances, et comme de nombreux enseignements métis se transmettent mieux sur les terres et les eaux, ce projet en facilitera l'accès. »

- Jesse Fieldwebster, gestionnaire, Terres, ressources et consultations, Nation métisse de l'Ontario

« Les peuples autochtones, en raison de leurs profonds liens spirituels et culturels avec le monde naturel, demeurent des chefs de file des efforts de conservation mondiaux. À Unama'ki, les Micmacs sont guidés par certains principes, comme le Sespite'tmej (prendre soin de notre territoire), le Msit No'kmaq (toutes nos relations; principe selon lequel il existe des liens entre toutes les choses), et l'Etuaptmumk (voir avec deux yeux). Les solutions fondées sur la nature sont un moyen d'assumer notre responsabilité de prendre soin des cadeaux offerts par le Créateur. Ce financement permettra à l'Institut des ressources naturelles Unama'ki de travailler avec nos communautés micmaques, et aussi avec les peuples autochtones du Canada et de l'Australie, afin de trouver des moyens de protéger nos terres et d'améliorer le bien-être de notre peuple en étant guidé par les valeurs traditionnelles micmaques. »

- Lisa Young, directrice générale, Institut des ressources naturelles Unama'ki

Faits en bref

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature est un fonds de 1,4 milliard de dollars sur dix ans qui vise à soutenir des projets qui accroîtront le stockage et le captage du carbone grâce à la conservation, à la remise en état et à l'amélioration de milieux humides, de tourbières, de prairies et de forêts. De cette somme, jusqu'à 76,9 millions de dollars serviront à offrir un soutien ciblé aux Autochtones dans le cadre du volet de financement des solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones.

Les peuples autochtones veillent depuis longtemps sur la terre que nous partageons tous. Selon les données des Nations Unies, en dépit du fait que les terres autochtones s'étendent sur seulement environ 20 p. 100 du territoire de la planète, elles abritent jusqu'à 80 p. 100 de la biodiversité mondiale restante.

Ces types d'initiatives de conservation dirigées par les Autochtones intègrent la santé des écosystèmes, le bien-être des communautés et la durabilité économique, créant ainsi une approche plus globale et durable de la conservation.

Ces initiatives contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada et aideront notre pays à atteindre son objectif climatique de 2030 et à être bien positionné pour atteindre celui de 2050.

à être bien positionné pour atteindre celui de 2050. Le Canada s'est engagé à conserver 25 p. 100 de ses terres et de ses océans d'ici 2025, et vise à porter cette proportion à 30 p. 100 d'ici 2030.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]