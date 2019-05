Le Canada installe le plus grand réseau de détection d'avalanches au monde

L'infrastructure fédérale améliore la sécurité en cas d'avalanches dans le parc national des Glaciers

COL ROGERS, BC, le 27 mai 2019 /CNW/ - Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada appartiennent à tous les Canadiens et Canadiennes et témoignent de notre identité, y compris de l'histoire, de la culture et des contributions des peuples autochtones. Historiquement, la chaîne escarpée Columbia, qui abritent le parc national des Glaciers et le lieu historique national du Col-Rogers, ont attiré les peuples autochtones, les premiers explorateurs et les arpenteurs ferroviaires, et ont représenté un formidable défi pour eux. Aujourd'hui, ces montagnes continuent d'être une destination touristique emblématique et la Transcanadienne est une route d'une importance capitale pour les voyages, le commerce et le transport.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé l'installation d'un réseau de détection d'avalanches sur la Transcanadienne dans le parc national des Glaciers afin d'améliorer la sécurité des visiteurs qui parcourent le parc ou qui le visitent en hiver.

Le réseau de détection d'avalanches (RDA) sera le premier de ce type au Canada et le réseau de détection le plus important et le plus perfectionné au monde. Situés près des couloirs d'avalanches le long de la Transcanadienne dans le col Rogers, les instruments de surveillance utiliseront des radars et une technologie basée sur les infrasons pour offrir de l'information en temps réel sur l'activité avalancheuse. Le système permettra d'être averti rapidement de l'augmentation de l'activité avalancheuse, ce qui favorisera une intervention plus rapide, une plus grande sécurité pour les voyageurs et une réduction globale du temps de fermeture des routes.

Ces mesures s'ajoutent aux mesures mises en place pour réduire le risque d'avalanche, y compris plusieurs nouveaux systèmes de contrôle à distance d'avalanches et 2 200 mètres de filets pare-neige qui retiennent la neige accumulée sur les terrains montagneux escarpés où les avalanches commencent habituellement.

La sécurité des Canadiens et des Canadiennes est la priorité du gouvernement du Canada. Travailler avec les Canadiens et les Canadiennes afin d'offrir des occasions plus nombreuses et plus sûres de profiter de la nature qui fait partie intégrante du patrimoine du Canada s'appuie sur l'engagement du gouvernement à protéger l'environnement et à stimuler l'économie.

Citation

« Le Canada s'enorgueillit de ses paysages pittoresques de l'arrière-pays et de ses pentes de renommée mondiale. Les Canadiens et les Canadiennes d'un bout à l'autre du pays, et les gens du monde entier, viennent ici chaque année pour se rapprocher de la nature. Avec le plus grand réseau de détection d'avalanches au monde, nous travaillons avec les Canadiens et Canadiennes pour créer des occasions plus nombreuses et plus sécuritaires de profiter de la nature que nous aimons tant. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le réseau de détection des avalanches sera installé grâce à un investissement de 18 millions de dollars du gouvernement fédéral dans l'infrastructure.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute au financement de 77 millions de dollars déjà annoncé pour réduire les risques d'avalanches sur la Transcanadienne et améliorer la sécurité dans le parc national des Glaciers.

Cette technologie de réseau de détection d'avalanches fournira des renseignements importants pour le programme de lutte contre les avalanches, géré conjointement par Parcs Canada et les Forces armées canadiennes.

Le long de la Transcanadienne, une nouvelle voie de dépassement près du sommet du col Rogers et d'autres aires de stationnement sécuritaires ont été aménagées en vue de la fermeture d'autoroutes et un certain nombre d'améliorations ont été apportées aux paravalanches des routes. Le remplacement des ponceaux vieillissants sous la Transcanadienne dans le col Rogers améliore également la connectivité aquatique pour les poissons comme l'omble à tête plate indigène.

Parcs Canada est responsable de plus de 1 000 km de routes qui traversent les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada partout au pays. Dans le col Rogers, 134 corridors d'avalanches traversent la Transcanadienne sur les 42 km du parc national des Glaciers, ce qui nécessite l'un des programmes de détection d'avalanches routières les plus complexes au monde.

Depuis 1961, les Forces armées canadiennes font équipe avec Parcs Canada dans le cadre de l'opération PALACI pour mettre en œuvre le plus grand programme mobile de prévention des avalanches par tir d'artillerie au monde.

Parcs Canada fait un investissement sans précédent de trois milliards de dollars sur cinq ans pour appuyer les travaux d'infrastructure visant des biens patrimoniaux, des installations destinées aux visiteurs, des voies navigables et des routes qui se trouvent dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada .

