Le Canada honore la carrière et les réalisations de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen

LONGUEUIL, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada honore aujourd'hui la contribution exceptionnelle au programme spatial canadien de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Jeremy Hansen. Le colonel Hansen a annoncé qu'il suivra de nouvelles avenues professionnelles à compter de septembre 2026 tout en continuant de servir comme réserviste de l'Aviation royale canadienne.

Lors de la récente mission historique Artemis II, Jeremy Hansen a rapproché les Canadiens de la Lune et montré au monde entier le rôle du Canada dans le domaine de l'exploration spatiale habitée. Fruit de dizaines d'années de vision, d'ingéniosité et d'investissements de notre pays dans le domaine spatial, cette réalisation a confirmé que le Canada est un partenaire de confiance dans le prochain chapitre de l'exploration spatiale habitée.

Tout au long de sa carrière, Jeremy Hansen a représenté le Canada en faisant preuve de leadership, de dévouement et professionnalisme. Grâce à son travail avec l'ASC, la NASA et d'autres partenaires, il a ouvert une nouvelle page d'histoire du Canada dans le domaine spatial. Il a inspiré les Canadiens de tout le pays, en particulier les jeunes, en les aidant à se projeter dans l'avenir de l'exploration spatiale.

Jeremy Hansen ne fera plus partie bientôt du corps des astronautes de l'ASC, mais il laisse un héritage durable au programme spatial canadien. Il demeurera un ambassadeur passionné de l'avenir du Canada dans le domaine spatial et une personne profondément animée par l'esprit de découverte.

Citations

« Le colonel Jeremy Hansen a marqué l'histoire en devenant le premier Canadien à faire partie d'une mission lunaire, un exploit qui a inspiré les Canadiens et Canadiennes de tout âge. Ses réalisations extraordinaires ont consolidé le rôle du Canada dans le domaine de l'exploration spatiale, mais aussi montré aux jeunes Canadiens ce qu'ils peuvent accomplir quand sont conjugués talent, détermination, ambition et opportunité. Jeremy Hansen incarne le leadership et l'excellence par son service exemplaire dans l'Aviation royale canadienne et sa contribution inestimable au programme spatial canadien. Son legs ne cessera d'inciter des générations à poursuivre une carrière de chercheur ou d'innovateur. Je remercie le colonel Hansen d'avoir servi remarquablement le Canada et lui souhaite le meilleur des succès dans le prochain chapitre de sa carrière. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le colonel Jeremy Hansen a inspiré les Canadiens par sa carrière remarquable de service, de leadership et d'excellence. De ses débuts comme cadet de l'Air à ses services distingués dans l'Aviation royale canadienne et à ses réalisations en tant qu'astronaute, il a inspiré un pays et servi d'ambassadeur du Canada dans le monde entier. Je remercie le colonel Hansen pour les services extraordinaires qu'il a rendus au Canada et pour avoir incité des générations de Canadiens à viser les étoiles et plus loin encore. »

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude aux Forces armées canadiennes, à l'Agence spatiale canadienne et à la population canadienne de m'avoir offert l'occasion de servir ces 32 dernières années. Ceux et celles qui servent notre pays et qui construisent notre avenir ont toute mon admiration. Je suis plus déterminé que jamais à voir le Canada prospérer et à faire en sorte que notre leadership dans le domaine spatial continue de soulever la population canadienne et le monde entier. »

Colonel Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Membre de l'Aviation royale canadienne, Jeremy Hansen a été détaché à l'ASC lorsqu'il a été sélectionné dans le cadre de la campagne de recrutement d'astronautes de 2009. Avant de se joindre au corps des astronautes canadiens, il a été pilote de CF-18 dans le 441e Escadron d'appui tactique et du 409e Escadron d'appui tactique, et officier des opérations de combat dans la 4e Escadre, Opérations.

Au cours de ses 17 années en tant qu'astronaute de l'ASC, Jeremy Hansen a suivi une formation poussée sur les missions spatiales et fait preuve d'un grand leadership dans ses fonctions. Il a participé à l'expédition CAVES de 2013, où il a vécu sous terre pendant six jours, et à l'expédition sous-marine NEEMO 19 de 2014, où il a vécu et travaillé sur le plancher océanique pendant sept jours dans le laboratoire Aquarius. En 2017, il est devenu le premier Canadien à se voir confier une classe d'astronautes à la NASA, c'est-à-dire la responsabilité de former des candidats astronautes des États-Unis et du Canada.

En 2023, Jeremy Hansen a été affecté à la mission Artemis II comme spécialiste de mission. C'était la première mission lunaire habitée depuis les missions Apollo il y a plus de 50 ans. Du 1er au 10 avril 2026, ses coéquipiers et lui ont fait un aller-retour autour de la Lune à bord du vaisseau Orion. Au cours de cette mission, ils ont battu le record de distance dans l'espace détenu jusque-là par l'équipage d'Apollo 13. Le colonel Hansen est devenu le premier Canadien et le premier non-Américain à faire partie d'une mission lunaire.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]