La ministre Joly annonce 688 M$ pour renforcer la souveraineté satellitaire du Canada par l'ajout d'un satellite à la mission de la Constellation RADARSAT

LONGUEUIL, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat de 688 millions de dollars à MDA Space Ltée pour construire, mettre à l'essai et lancer un satellite supplémentaire pour la mission de la Constellation RADARSAT (MCR). La société fera appel à l'industrie pour la soutenir dans la conception, la fabrication et les activités d'intégration, assurant ainsi la mise en place d'une chaine d'approvisionnement diversifiée à travers le pays. Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le gouvernement du Canada prend des mesures pour collaborer avec l'industrie canadienne afin de construire l'équipement nécessaire à la protection de la population canadienne et d'assurer notre souveraineté.

La MCR permet de fournir un éventail de services sur lesquels la population canadienne compte tous les jours. Ses données permettent d'observer la glace de mer dans l'Arctique, de surveiller les inondations, d'assurer la sécurité maritime et d'étudier les changements environnementaux. De l'espace, cette constellation canadienne permet de surveiller activement l'Arctique canadien et ainsi de protéger la souveraineté du Canada, ses données cruciales venant appuyer les activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ces capacités conjuguées aident à la gestion des ressources naturelles et au renforcement de la sécurité nationale.

En accordant ce contrat, le gouvernement du Canada produit des résultats s'inscrivant dans la Stratégie industrielle de défense du Canada : il fait progresser des capacités essentielles pour la souveraineté nationale et contribue à l'atteinte de l'objectif de dépenses fixé par l'OTAN. Cet investissement permettra également de créer et de maintenir jusqu'à 100 emplois bien rémunérés au cours de la durée du projet. Quant à l'Agence spatiale canadienne, elle renforce la capacité du Canada d'avoir un accès ininterrompu à ces données cruciales en vue de répondre aux besoins évolutifs de notre pays en matière de sécurité.

Une approche efficace a été adoptée pour la fabrication du satellite supplémentaire. Sa conception sera basée sur celle d'un satellite commercial de MDA Space Ltée fondée sur la technologie de radar à synthèse d'ouverture de nouvelle génération MDA CHORUS™ ainsi que sur le savoir-faire acquis dans le cadre du programme canadien RADARSAT. Cette conception éprouvée réduit les risques, accélère le processus et garantit la compatibilité avec l'infrastructure de la MCR.

Cet investissement aidera le Canada à assurer sa souveraineté satellitaire afin de continuer d'avoir accès aux données nécessaires pour assurer la sécurité dans l'Arctique, guider les opérations au sol et répondre rapidement aux urgences et aux conditions changeantes.

Citations

« Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le Canada investit dans des systèmes de surveillance modernes qui permettent de détecter les menaces plus tôt. Grâce à cet investissement, nous renforçons la souveraineté satellitaire du Canada fournissant à l'industrie et aux Forces armées canadiennes les renseignements dont ils ont besoin pour protéger les collectivités, éclairer les décisions et assurer la sécurité du Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Chaque jour, le Canada et la population canadienne comptent sur des technologies d'observation de la Terre cruciales pour améliorer la sécurité maritime, surveiller l'Arctique, intervenir lors d'une catastrophe naturelle et surveiller l'environnement. En tirant parti de nos investissements commerciaux dans MDA CHORUS™, les Canadiens profiteront de technologies de pointe mise au point ici même au Canada pour répondre à ces besoins essentiels.

Mike Greenley, PDG, MDA Space Ltée

Faits en bref

Ce contrat fait partie de la somme de 1,012 milliard de dollars sur 15 ans annoncée en octobre 2023 par le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins immédiats et futurs en matière d'observation de la Terre par satellite.

En décembre 2025, l'Agence spatiale canadienne a pris une première décision, celle d'acheter des pièces spécialisées pour accélérer la production du satellite supplémentaire de la MCR.

Le satellite supplémentaire permettra de maintenir un accès ininterrompu aux données de la MCR, dont plus de 10 ministères fédéraux ont besoin pour fournir de nombreux services essentiels à la population canadienne.

D'une superficie de près de 10 millions de kilomètres carrés, le Canada a aussi le plus long littoral du monde. Les données de la MCR aident à surveiller la glace de mer, les voies de navigation, les inondations, les déversements d'hydrocarbures et les régions éloignées impossibles à observer efficacement depuis le sol uniquement.

Le lancement du satellite de supplémentaire est prévu pour le début des années 2030.

La MCR met à profit 30 ans de savoir-faire du Canada en observation de la Terre. Elle permet de fournir quotidiennement des données fiables à des ministères fédéraux pour guider les décisions concernant la population canadienne, les alliés internationaux et l'environnement.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]