Avis aux médias - Lancement dans l'espace d'un CubeSat d'étudiants canadiens

LONGUEUIL, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Demain à 0 h 10 (HP), le CubeSat MARMOTSat conçu et construit par des étudiants de l'Université de Victoria fera partie du lancement partagé Transporter-17 de SpaceX. Il sera placé sur une orbite spéciale permettant d'obtenir des données d'observation de la Terre toujours dans les mêmes conditions.

MARMOTSat (en anglais seulement) est l'un des neuf projets de satellite miniature financés dans le cadre de l'initiative CUBICS (Initiative canadienne CubeSats en STIM) de l'Agence spatiale canadienne (ASC). Cette initiative offre à la nouvelle génération de professionnels canadiens du secteur spatial une expérience pratique dans le domaine des sciences et technologies spatiales.

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SOURCE Agence spatiale canadienne

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