Le Canada félicite la Première Nation de Klahoose pour son récent ajout à la réserve

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 2 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler à l'avancement de la réconciliation par l'entremise du processus d'ajouts aux réserves. L'agrandissement de l'assise territoriale des communautés est une étape importante qui permet aux Premières Nations de stimuler le développement communautaire et économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont félicité la Première Nation de Klahoose pour le récent agrandissement de son assise territoriale par l'entremise du processus d'ajout aux réserves.

Un total de 14,30 acres (5,79 hectares) de terres ont été ajoutées à la réserve de Tork, sur l'île Cortes, en Colombie-Britannique. Ces terres supplémentaires permettront à la Première Nation de Klahoose de répondre à ses besoins actuels et futurs en matière d'utilisations traditionnelles et communautaires du territoire.

Le Canada s'est engagé à soutenir les possibilités de développement économique et la croissance dans les communautés des Premières Nations afin d'appuyer leur vision de l'autodétermination. La Première Nation de Klahoose prévoit aménager ces terres pour en faire un site de camping ou un emplacement pour véhicules récréatifs et stimuler ainsi le tourisme.

L'ajout de terres à la réserve aide les Premières Nations à bâtir des communautés plus saines et plus durables et contribue au dynamisme de la région, ce qui profite à la fois à la Première Nation et aux communautés voisines.

Citations

« Ce partenariat avec la Première Nation de Klahoose est important. Nous continuons de bâtir notre relation avec la communauté au moment où elle progresse vers l'autodétermination. Je souhaite au chef Peacey et à la Première Nation de Klahoose le meilleur des succès dans la poursuite de leur développement ».

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'agrandissement récent de l'assise territoriale de la réserve de la Première Nation de Klahoose est essentiel à son autonomie et à son autodétermination, et constitue une étape cruciale en appui à la réconciliation. Les ajouts à la réserve sont un facteur de croissance économique qui profitent à la fois aux communautés des Premières Nations, aux provinces et aux municipalités avoisinantes. Notre gouvernement s'engage à soutenir les efforts continus de la Première Nation de Klahoose visant à améliorer le bien-être de la communauté et à promouvoir les initiatives économiques locales ».

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La Première Nation de Klahoose est ravie que ces terres leur soient rendues par l'entremise du programme d'AR. Nos ancêtres seront fiers de voir que notre Nation reprend ce qui nous appartenait jadis ».

Les dirigeants de la Première Nation de Klahoose

Faits en bref

La Première Nation de Klahoose est située sur l'île Cortes, en Colombie-Britannique, près de Powell River . Ses territoires traditionnels s'étendent de Toba Inlet, dans le Desolation Sound, jusqu'aux îles du Nord du détroit de Géorgie.

. Ses territoires traditionnels s'étendent de Toba Inlet, dans le Desolation Sound, jusqu'aux îles du Nord du détroit de Géorgie. La communauté compte une population de 408 membres, dont 90 vivent dans la réserve.

Les ajouts aux réserves et la création de réserves font partie des efforts généraux du gouvernement du Canada pour favoriser la réconciliation en facilitant l'autodétermination, l'autonomie gouvernementale et l'autosuffisance des Premières nations.

