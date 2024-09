OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Il n'existe pas de solution aux changements climatiques et à la perte de biodiversité terrestre qui ne fasse intervenir des écosystèmes forestiers sains. Le Canada est profondément attaché aux principes de la gestion durable des forêts. Avec ses partenaires au pays et à l'étranger, il s'efforce de favoriser la vitalité des forêts pour les générations à venir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de plus de 20 millions de dollars dans des initiatives qui font progresser les politiques sur la durabilité des forêts et leur bonne gestion à l'échelle mondiale. Dans le cadre du Programme de leadership mondial sur les forêts du Canada et du Réseau international de forêts modèles (RIFM), ces investissements contribuent aux objectifs mondiaux concernant le climat et la biodiversité.

Les investissements annoncés aujourd'hui serviront entre autres à développer la mobilisation, les collaborations et les partenariats internationaux du Canada en foresterie et à faire profiter les autres pays de notre savoir-faire. Ils proviendront en grande partie du RIFM et aideront les partenaires du RIFM en Amérique latine, en Afrique et en Asie à transitionner vers un développement durable sobre en carbone, résilient aux changements climatiques et inclusif, axé sur les besoins des collectivités locales et la gouvernance locale.

Ces investissements témoignent une fois de plus de la volonté du Canada d'honorer l'Engagement mondial sur le financement de la lutte contre la déforestation, de promouvoir des méthodes de lutte contre les changements climatiques fondées sur la nature et de soutenir des projets de restauration des forêts et des paysages qui permettent une gestion inclusive des paysages et donnent à la prochaine génération de têtes pensantes des outils pour affronter la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

« Le Canada aide des partenaires partout dans le monde à s'attaquer au double défi des changements climatiques et de la perte d'habitat, entre autres en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il met sa longue tradition de pratiques d'aménagement forestier durable - y compris celles qui reposent sur le savoir ancestral des peuples autochtones - au service de partenaires et d'écosystèmes du monde entier, en plus de former la prochaine génération de leaders forestiers. »

Le Secrétariat du RIFM a son siège au Canada, à Ottawa . Le Canada a fondé le RIFM en 1992 en créant la même année les premières forêts modèles canadiennes.

. a fondé le RIFM en 1992 en créant la même année les premières forêts modèles canadiennes. Le RIFM est une communauté de pratiques volontaire et mondiale, dans laquelle les membres et les partisans travaillent sur la gestion durable des paysages forestiers et des ressources naturelles.

En plus de 30 ans, le RIFM a permis la création de plus de 60 forêts modèles dans plus de 30 pays, sur cinq continents, soit un total de plus de 70 millions d'hectares de forêts - l'équivalent d'un peu plus que la superficie de l' Alberta .

