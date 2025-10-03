MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 22 millions de dollars à l'appui de huit projets visant à accélérer l'innovation et la capacité de production dans la filière batterie au Canada.

En alimentant les véhicules électriques et en facilitant l'intégration de l'énergie renouvelable dans nos réseaux électriques, les batteries jouent un rôle de premier plan dans l'actuelle transition vers une économie sobre en carbone prospère, où le coût de la vie est abordable. Dans l'optique d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, on estime que la demande cumulée de batteries à l'échelle mondiale devrait se multiplier par près de 150 de 2022 à 2050 - une occasion à saisir pour le Canada.

Les fonds annoncés aujourd'hui soutiennent la réalisation de grandes priorités d'innovation dans la filière batterie canadienne qui visent notamment à :

améliorer la performance des batteries et réduire les coûts pour assurer un stockage de l'énergie plus fiable et plus abordable dans des secteurs clés comme les transports, les services publics et l'industrie;

renforcer la sécurité et la compétitivité des chaînes d'approvisionnement en batteries tout en réduisant les impacts sur l'environnement;

soutenir le développement et le déploiement à grande échelle de nouvelles technologies qui stimulent l'économie canadienne et promeuvent la souveraineté énergétique.

Cet investissement permettra de bâtir, pour la population canadienne, un avenir plus propre et plus résilient, où nos maisons, nos véhicules et nos industries seront alimentés par une énergie propre, fiable et abordable.

Citations

« Le Canada a les ressources, le talent et les compétences nécessaires pour s'imposer comme chef de file mondial de l'innovation dans la filière batterie. En tirant parti des minéraux critiques et du savoir-faire des innovateurs canadiens, nous catalysons les investissements industriels dans de nouveaux projets et développons une filière batterie de calibre mondial qui stimule notre économie, en plus de créer de bons emplois et de procurer des avantages concrets à la population partout au pays. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce à cet investissement de 22 millions de dollars, notre gouvernement soutient des projets novateurs qui renforceront l'écosystème de l'industrie des batteries au Canada. Les projets annoncés, dont ceux ici à Montréal, jouent un rôle clé dans le développement de technologies de pointe qui contribueront à la transition énergétique, à la création d'emplois et à la compétitivité de nos industries. En investissant dans l'innovation, nous protégeons les Canadiens, favorisons un avenir plus résilient et renforçons notre économie. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Canada investit dans l'industrie des batteries pour stimuler la création d'emplois de qualité et soutenir le développement de véhicules et d'industries plus propres et plus performants. Par l'entremise du Programme d'innovation énergétique, nous appuyons des technologies qui renforcent la chaîne d'approvisionnement canadienne et favorisent la croissance d'un solide réseau d'innovateurs dans le domaine. Alors que la demande mondiale en batteries continue d'augmenter, ces investissements positionnent le Canada comme un acteur clé dans ce secteur en pleine expansion. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En investissant dans des entreprises comme NanoXplore, située à Saint-Laurent, notre gouvernement mise sur l'innovation et sur l'avenir. Cet investissement de près de 2,8 millions de dollars permettra à cette entreprise canadienne de développer des cellules de batterie lithium-ion plus puissantes, plus rapides à charger, plus sécuritaires et - surtout - produites ici même, chez nous. »

Emmanuella Lambropoulos

Députée, Saint-Laurent

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]