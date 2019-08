Le Canada favorise l'innovation autochtone dans le secteur forestier de la Saskatchewan

SASKATOON, le 14 août 2019 /CNW/ - Le secteur forestier demeure une importante source d'emploi au Canada, notamment dans les collectivités rurales, éloignées et autochtones de la Saskatchewan. C'est pourquoi le Canada investit dans des projets qui donneront aux communautés autochtones les outils dont elles ont besoin pour bâtir des entreprises plus vertes et promouvoir la stabilité économique dans le secteur forestier.



Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3 millions de dollars à la société en commandite Meadow Lake Tribal Council Industrial Investments pour que celle-ci modernise son usine NorSask Forest Products en y intégrant des technologies novatrices et les améliorations nécessaires.

La nouvelle usine améliorée, qui sera nettement plus efficace et moins énergivore, fournira des centaines d'emplois et favorisera la croissance de l'économie régionale.

Les fonds octroyés proviennent de l'Initiative de foresterie autochtone (IFA), qui soutient des projets de développement économique pilotés par des Autochtones dans le secteur forestier canadien. En investissant dans des technologies dans ce secteur, nous pouvons arriver à des solutions plus vertes qui nous aideront à faire face aux changements climatiques et à opérer la transition vers une économie sobre en carbone.

Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada a prévu 12,6 millions de dollars de plus sur trois ans dans l'lFA. Cet investissement soutiendra le développement continu de technologies et de produits forestiers qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et il aidera les communautés autochtones à multiplier et à diversifier leurs débouchés.

La société en commandite Meadow Lake Tribal Council Industrial Investments est un organisme à but lucratif qui œuvre en gestion forestière depuis 1987 et est propriétaire à 100 % de NorSask depuis 1998. NorSask est un fabricant de bois d'œuvre et la plus grande scierie appartenant exclusivement à des Autochtones au Canada.

Citations

« En investissant dans les entreprises forestières autochtones de notre pays, nous soutenons la croissance économique et la création d'emplois dans les communautés autochtones tout en favorisant les solutions énergétiques propres pour les générations à venir. Nous sommes fiers de soutenir l'usine NorSask au moment où elle investit dans des technologies innovatrices qui permettront d'assurer des centaines d'emplois dans le nord-ouest de la Saskatchewan. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le financement du conseil de bande de Meadow Lake par l'Initiative de foresterie autochtone de Ressources naturelles Canada témoigne éloquemment du soutien fédéral au développement économique des communautés autochtones par la foresterie. Plus précisément, le soutien financier offert par RNCan vient affermir 30 années de propriété, d'investissements, de possibilités d'emploi et de croissance dans le secteur de la fabrication de produits forestiers par le conseil de bande dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Par ce genre d'action positive, le gouvernement fédéral démontre sa volonté d'assurer la participation continue et soutenue des communautés autochtones aux occasions de développement économique offertes par la foresterie. »

Richard Ben

Chef tribal, conseil de bande de Meadow Lake

Liens connexes

Initiative de foresterie autochtone

Meadow Lake Tribal Council Industrial Investments LP



