Le Canada fait progresser la défense dans l'Arctique grâce à un partenariat avec l'Australie portant sur une capacité de radar transhorizon

CANBERRA, Australie, le 21 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada protège la population canadienne et fait respecter la souveraineté du pays grâce à des investissements dans la défense de l'Arctique. Face à un contexte mondial de plus en plus complexe, il renforce les Forces armées canadiennes (FAC) en les dotant de capacités de pointe qui leur permettront de détecter les menaces plus tôt. Ces systèmes de surveillance modernes amélioreront la connaissance du domaine et aideront les membres des FAC à défendre le Canada et l'Amérique du Nord.

Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé que le Canada avait conclu des ententes officielles avec l'Australie et son partenaire industriel, BAE Systems Australia, pour acquérir une capacité de radar transhorizon (OTHR) à l'appui du programme de radar transhorizon dans l'Arctique (A-OTHR).

Pour marquer cette occasion historique, le secrétaire d'État Fuhr a signé une entente d'acquisition intergouvernementale avec l'honorable Richard Marles, vice-premier ministre et ministre de la Défense de l'Australie, lors d'une cérémonie officielle à Canberra, en Australie.

En plus de cette entente, qui sert de cadre pour l'acquisition par le Canada de la technologie australienne éprouvée de radar transhorizon, le gouvernement du Canada a également signé :

un accord sur les droits liés au radar transhorizon avec l'Australie et BAE Systems Australia

un accord complet sur les retombées industrielles et technologiques avec BAE Systems Australia

La signature de cet accord entre les gouvernements marque le passage du programme A‑OTHR à la phase de mise en œuvre. BAE Systems Australia doit commencer les travaux le 1er juillet 2026, ce qui permettra au Canada de respecter son engagement d'atteindre la capacité opérationnelle initiale d'ici décembre 2029. Le Canada s'est engagé à dépenser 2,5 milliards de dollars auprès de l'Australie pour acquérir cette capacité.

Par l'entremise de l'Agence de l'investissement pour la défense, le Canada accélère sa collaboration avec des alliés et des partenaires de confiance, améliore l'interopérabilité et renforce son rôle d'acteur fiable dans la défense continentale et mondiale. Ces accords marquent le passage à la phase de mise en œuvre pour le programme A-OTHR. Ils viennent également approfondir la coopération entre le Canada et l'Australie et la collaboration industrielle en ce qui a trait à la défense, renforcer la sécurité collective dans les régions indopacifique et arctique et soutenir le développement conjoint de technologies de surveillance à longue portée.

Le partenariat du Canada avec l'Australie dans le cadre du projet A-OTHR reflète un engagement commun visant à faire progresser les technologies de défense de pointe et à renforcer la sécurité continentale par l'intermédiaire du NORAD. En tirant parti de l'expertise reconnue de l'Australie en matière de radar transhorizon, le Canada accélérera le développement d'une capacité qui soutient l'alerte précoce, la prise de décisions éclairées et la souveraineté dans l'Arctique, tout en développant l'expertise nationale nécessaire pour exploiter, entretenir et faire évoluer le système au fil du temps.

Dans le cadre de ce projet, BAE Systems Australia travaillera avec des entreprises canadiennes afin de développer une expertise sur le système radar au Canada et de renforcer la base industrielle de défense du pays. Cette approche permet de veiller à ce que les partenariats internationaux se traduisent par des retombées économiques et technologiques concrètes pour les travailleurs et les entreprises du Canada, conformément à la Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada et à la Stratégie industrielle de défense.

On estime que le projet A-OTHR permettra de contribuer à hauteur de près de 290 millions de dollars par année au produit intérieur brut du Canada et de soutenir environ 2 270 emplois par année dans l'économie canadienne au cours de la période de 2026 à 2033.

Le programme A-OTHR permettra de disposer d'une capacité de surveillance moderne et à longue portée conçue pour détecter et suivre les menaces aériennes et maritimes s'approchant des régions nordiques et arctiques du Canada. Le système améliorera considérablement la connaissance du domaine pour le Canada et permettra une prise de décision plus rapide dans la défense de l'espace aérien canadien et nord-américain.

Citations

« Le Canada renforce la sécurité dans l'Arctique grâce au projet de radar transhorizon dans l'Arctique. Ce projet s'inscrit dans une initiative d'envergure qui vise à créer un réseau de surveillance et de communication intégré dans l'Arctique, dans le but de renforcer la capacité du Canada à surveiller l'activité dans l'Arctique, à bien la comprendre et à y répondre. Nous collaborons avec des partenaires de confiance à la modernisation de notre défense continentale, tout en nous assurant d'obtenir des retombées industrielles et technologiques importantes pour la population canadienne. Cet accord avec l'Australie, qui s'inscrit dans l'approche de collaboration préconisée dans la Stratégie industrielle de défense du Canada, représente une étape importante pour l'Agence de l'investissement pour la défense, qui continue d'accélérer l'acquisition d'équipement pour les Forces armées canadiennes, conformément à son mandat. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« L'annonce d'aujourd'hui marque une avancée significative dans le renforcement de la sécurité du Canada et la défense de notre souveraineté. Grâce à ce partenariat avec l'Australie pour mettre en place des capacités radar de pointe, nous améliorons la capacité des Forces armées canadiennes à détecter, dissuader et répondre aux menaces émergentes avec plus de rapidité, de portée et de précision. Cet investissement renforce notre engagement envers la souveraineté dans l'Arctique, consolide la défense continentale par le biais du NORAD et garantit que le Canada reste prêt à relever les défis de sécurité en évolution et à protéger nos intérêts nationaux, tant sur notre territoire qu'à l'étranger. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Dans un monde où les dangers et les divisions s'accentuent, le gouvernement du Canada investit dans des systèmes modernes de surveillance permettant de détecter plus rapidement les menaces afin de soutenir les Forces armées canadiennes dans leurs efforts pour protéger le Canada et ses alliés, et de renforcer la base industrielle de défense. En appliquant la Politique des retombées industrielles et technologiques au projet de radar transhorizon dans l'Arctique, nous garantissons que cet investissement aide à développer l'expertise nationale, à créer des emplois bien rémunérés et à bonifier nos propres capacités de surveillance radar de pointe. Ce partenariat entre le Canada et l'Australie renforcera la sécurité nationale et stimulera la croissance économique. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Il s'agit du plus important accord d'exportation dans le domaine de la défense de l'histoire de l'Australie, qui témoigne de notre amitié étroite et de longue date avec le Canada. Dans un environnement stratégique de plus en plus complexe, l'Australie et le Canada sont déterminés à œuvrer ensemble pour renforcer leurs relations en matière de défense, et cette initiative illustre clairement ce partenariat durable. Cet accord démontre la capacité de l'Australie à exporter des systèmes de défense de pointe et de haute technologie tout en préservant notre sécurité nationale, et permet à des partenaires de confiance de bénéficier de l'innovation australienne. »

L'honorable Richard Marles

Vice-premier ministre et ministre de la Défense de l'Australie

« Le réseau de radars opérationnels de Jindalee constitue une réussite majeure pour l'Australie. Cette technologie de pointe a notamment permis de conclure le plus important contrat d'exportation de défense de son histoire. Cet accord illustre parfaitement comment les exportations dans le domaine de ce secteur soutiennent la croissance économique, développent les capacités de haute technologie et renforcent la résilience nationale. BAE Systems Australia, en tant que partenaire industriel clé, joue un rôle central dans le renforcement de la position de l'Australie en tant que leader mondial dans le domaine de la technologie OTHR. L'accord conclu aujourd'hui soutient directement l'évolution continue et la résilience du réseau radar opérationnel Jindalee. »

L'honorable Pat Conroy

Ministre de l'Industrie de la défense et des Affaires insulaires du Pacifique de l'Australie

« Le Canada investit dans des technologies de défense novatrices qui permettront de stimuler l'économie canadienne et de renforcer considérablement la sécurité de notre pays, notamment dans les régions du Nord et de l'Arctique. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le Canada réaffirme son engagement à raffermir ses relations avec des alliés de confiance, comme l'Australie, et franchit une étape importante dans le renforcement de la défense du Canada dans l'Arctique et la modernisation du NORAD. Le projet A-OTHR vient appuyer la Stratégie industrielle de défense du Canada et démontre l'importance déterminante de l'Agence de l'investissement pour la défense. »

Doug Guzman

Président-directeur général, Agence de l'investissement pour la défense

Les faits en bref

Le 18 mars 2025, le premier ministre a annoncé le projet du Canada d'investir plus de 6 milliards de dollars dans le programme A-OTHR.

L'Agence de l'investissement pour la défense soutient le projet A‑OTHR en faisant avancer le processus d'approvisionnement et en facilitant une passation de marchés rapide pour cette capacité essentielle.

Contrairement aux systèmes radar conventionnels, la technologie OTHR permet de détecter des objets à des distances bien plus grandes en réfractant les signaux radar à travers l'ionosphère, ce qui permet au système de voir au-delà de la courbure de la Terre. Cela en fait une capacité essentielle pour surveiller les vastes voies d'accès nordiques du Canada et obtenir des alertes précoces face à des menaces potentielles.

Le projet soutient également les efforts de modernisation du NORAD et marque la première fois que le Canada dirige un développement de capacité majeur au sein de ce commandement binational.

Cette initiative s'inscrit dans le volet « COLLABORER » de la Stratégie industrielle de défense du Canada, en vertu duquel le Canada collabore avec des alliés et des partenaires de confiance et des entreprises mondiales de premier plan lorsque les capacités nationales sont limitées ou lorsque des partenariats peuvent accélérer la mise en place des capacités. Grâce à cette approche, le Canada a accès à des technologies éprouvées tout en veillant à ce que les investissements génèrent des retombées durables pour la population canadienne, notamment le transfert de connaissances, l'innovation et la croissance de la base industrielle de défense du Canada.

La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'applique au projet A‑OTHR afin de maximiser les retombées économiques au Canada, de renforcer les capacités souveraines nationales et de soutenir la participation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la défense canadien, y compris les petites et moyennes entreprises.

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SOURCE Agence de l’investissement pour la défense

Personnes-ressources: Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]