AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Fuhr tiendra un point de presse virtuel depuis l'Australie

CANBERRA, Australie, le 21 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) tiendra une un point de presse avec les médias à la suite d'engagements en Australie.

Date : Lundi 22 juin 2026

Heure : 09:00H (HAE) / 23:00H (HNEA)

Endroit : Virtuel

La participation à cet événement est réservée uniquement aux membres accrédités de la Tribune de la presse.

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SOURCE Agence de l’investissement pour la défense

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Sofiya Sapeha, Attachée de presse ,Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected] ; Relations avec les médias : Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]