CALI, Colombie , le 4 nov. 2024 /CNW/ - Le Canada est reconnu pour sa riche biodiversité et sa beauté naturelle extraordinaire, et il est fier de jouer un rôle de chef de file dans le rétablissement de la nature à l'échelle mondiale. À l'issue de la 16e Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP16), qui s'est tenue à Cali, en Colombie, le Canada a continué à travailler activement avec ses partenaires internationaux afin de freiner et d'inverser la crise de la biodiversité et de plaider en faveur de mesures ambitieuses pour protéger la nature.

Au nom du Canada et de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, la délégation canadienne a travaillé avec diligence - par l'intermédiaire de négociations, de discussions bilatérales et d'événements parallèles - pour rassembler les pays afin de faire progresser la mise en œuvre des 23 cibles pour 2030 prévues dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Elle s'est également efforcée de cerner les moyens de s'attaquer aux principaux facteurs d'appauvrissement de la biodiversité, tels que la pollution, les changements climatiques et la surexploitation de la nature. Le Canada et ses homologues champions de la nature ont insisté sur la conservation de 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030 et ont réaffirmé l'importance de respecter les droits et les rôles des peuples autochtones.

Après une vaste collaboration avec les organisations nationales autochtones et les organismes autochtones internationaux, les Parties à la COP16 sont parvenues à établir un organe subsidiaire permanent pour les Autochtones, le premier en son genre dans l'une des Conventions de Rio des Nations Unies. Le Canada se réjouit de cette avancée historique qui permet de donner une voix aux peuples autochtones dans le processus des Nations Unies.

La COP a également permis d'établir un mécanisme multilatéral d'information de séquençage numérique visant à améliorer l'accès et le partage des avantages pour les communautés et les détenteurs de connaissances traditionnelles sur la biodiversité.

En plus de ces deux réalisations historiques, cette COP a permis l'adoption d'un programme de travail pour intégrer la nature aux mesures de lutte contre les changements climatiques. Après des années de travail, les pays ont également approuvé les travaux sur les aires marines d'importance écologique.

Le Canada soutient la nécessité de mobiliser des fonds internationaux en faveur de la biodiversité. Malgré leurs efforts, les pays n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord sur des questions essentielles, telles que la mobilisation des ressources. Le Canada reste déterminé à s'engager avec les pays et les parties prenantes non étatiques à la prochaine occasion pour combler ces lacunes et à travailler avec les Parties pour parachever une stratégie ambitieuse.

En plus de stimuler l'ambition dans les négociations internationales à la COP16, le Canada :

a annoncé un financement total de 62 millions de dollars pour sept projets visant à protéger la biodiversité partout dans le monde. Les projets permettront de soutenir des initiatives inclusives et des projets menés par des Autochtones pour les communautés vulnérables afin de construire un avenir plus fort et plus durable, de lutter contre les changements climatiques, de protéger la nature et de soutenir des économies locales résilientes;

a rassemblé le Réseau des champions de la nature, qui compte de nouveaux membres dans ses rangs, et a encouragé une prise de mesures rapides en faveur de la biodiversité à l'échelle mondiale grâce à la mise en œuvre efficace des stratégies nationales respectives en matière de biodiversité;

a animé deux discussions de groupe avec l'Initiative de leadership autochtone afin de mettre en lumière l'importance que revêt la collaboration avec les peuples autochtones et le succès des activités de conservation et d'intendance que dirigent les Autochtones au Canada. Les initiatives des gardiens autochtones sont essentielles pour assurer la durabilité de notre planète pour les générations actuelles et futures, et des modèles de financement novateurs, tels que le financement de projets pour la permanence, permettent de mener à bien ce travail vital;

a adhéré à la « Déclaration de la Coalition mondiale pour la paix avec la nature », un appel à l'action visant à renforcer les efforts déployés et les engagements pris à l'échelle nationale et internationale en vue de parvenir à une relation équilibrée et harmonieuse avec la nature.

s'est joint au « Mainstreaming Champions Group », une initiative lancée à la COP16 pour accélérer les progrès visant à octroyer une place importante à la biodiversité dans tous les secteurs de l'économie, afin de mettre en œuvre la mission, les objectifs et les cibles du Cadre mondial de la biodiversité.

Grâce à des investissements de plus de 12 milliards de dollars depuis 2015, le gouvernement du Canada a mené la plus importante campagne de conservation de la nature et de soutien aux solutions climatiques fondées sur la nature de l'histoire canadienne, dans le but de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030 et de préserver les espèces en péril, en partenariat avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones.

Citations

« La COP16 a été un moment crucial pour l'action internationale visant à répondre à la crise actuelle de la biodiversité. Je salue la création de l'organisme permanent pour les peuples autochtones. Ce résultat historique n'aurait pas été possible sans le leadership et la collaboration des dirigeants des organisations autochtones nationales présents sur le terrain à Cali. Il est toutefois décevant que nous n'ayons pas été en mesure de régler certaines questions cruciales, comme la mobilisation des ressources. J'appuierai les travaux visant à organiser une réunion intersessions afin de combler cette lacune. Car nous avons encore la possibilité de sauver la planète que nous aimons et qui nous est chère, et nous devons absolument agir avant qu'il ne soit trop tard. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La COP16 a eu lieu à Cali , en Colombie, du 21 octobre au 1 er novembre 2024.

a eu lieu à , en Colombie, du 21 octobre au 1 novembre 2024. La Stratégie pour la nature 2030 et le projet de loi sur la responsabilité à l'égard de la nature fournissent une feuille de route pour assurer la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et avec les peuples autochtones dans le contexte de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à respecter le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et les engagements connexes sous l'égide de la Convention sur la diversité biologique.

Le Réseau des champions de la nature est un groupe ministériel lancé par le Canada qui vise à favoriser la prise de conscience et la compréhension du Cadre mondial de la biodiversité à l'échelle internationale.

Lors de la COP15 , le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un financement de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à faire progresser les efforts de protection de la biodiversité et pour soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

, le premier ministre a annoncé un financement de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à faire progresser les efforts de protection de la biodiversité et pour soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Il est prouvé que les activités de conservation menées par les Autochtones contribuent à l'état florissant des terres, des eaux et des collectivités, et elles sont au cœur du plan du Canada visant à protéger 30 p. 100 de nos terres et de nos eaux d'ici 2030.

Ces dernières années, le gouvernement du Canada a effectué des investissements historiques dans des projets de conservation dirigés par les Autochtones, notamment au moyen d'initiatives comme le Programme des gardiens autochtones.

Le financement de projets pour la permanence permet d'effectuer des investissements regroupant de nombreux partenaires et d'assurer le financement durable de projets de conservation et de développement durable à grande échelle. Ces initiatives rassemblent des organisations autochtones, des gouvernements et la communauté philanthropique afin de définir des objectifs communs pour protéger la nature et enrayer l'appauvrissement de la biodiversité tout en favorisant le bien-être des collectivités et la réconciliation avec les peuples autochtones.

En 2022, lors de la COP15 , le premier ministre Justin Trudeau s'est engagé à investir jusqu'à 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de financement de projets pour la permanence dirigées par des Autochtones, y compris celle de la zone marine du Grand Ours.

, le premier ministre s'est engagé à investir jusqu'à 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de financement de projets pour la permanence dirigées par des Autochtones, y compris celle de la zone marine du Grand Ours. L'accord dans le cadre du financement de projets pour la permanence de la zone marine du Grand Ours a été officiellement conclu en juin 2024. Des travaux sont en cours pour terminer les projets restants au cours de l'année à venir.

