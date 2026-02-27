ST. JOHN'S, NL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - L'installation de traitement des eaux usées de Riverhead sera modernisée afin de protéger les cours d'eau et de fournir les infrastructures nécessaires à la construction de nouveaux logements.

Les gouvernements fédéral et provincial ainsi que l'administration municipale investissent conjointement plus de 139 millions de dollars dans la première phase de l'agrandissement de l'installation de traitement des eaux usées de Riverhead. La modernisation de l'installation de Riverhead permettra d'augmenter la capacité de traitement primaire des eaux et comprendra la conception et la préparation du site pour une future installation de traitement secondaire. Dans le cadre de cette phase, les travaux permettront à l'installation de se rapprocher des normes fédérales du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées, qui établit les normes nationales relatives au traitement des eaux usées avant leur rejet dans l'environnement.

Cet important projet permettra aux résidents de la région métropolitaine de St. John's de bénéficier d'un meilleur traitement des eaux usées et de disposer de cours d'eau plus propres ainsi que des infrastructures nécessaires pour que davantage de logements puissent être construits afin de soutenir la collectivité.

« En renforçant les infrastructures essentielles, des projets comme celui-ci contribuent à débloquer de nouvelles possibilités en matière de logement pour une collectivité en pleine croissance. Cet investissement crucial dans les infrastructures de traitement des eaux usées à St. John's, Mount Pearl, et la ville de Paradise permettra de protéger les cours d'eau locaux et de créer un environnement plus sain. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est

« L'agrandissement de station d'épuration de Riverhead est une amélioration essentielle des infrastructures pour les résidents de la région métropolitaine de St. John's. Ce projet nous mettra sur la bonne voie pour répondre aux besoins de notre région en matière de traitement des eaux usées à long terme. »

Tom Osborne, secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et député de Cape Spear

« En renforçant les infrastructures essentielles et en protégeant nos cours d'eau, nous contribuons à créer des lieux plus sains et plus sûrs où les familles peuvent s'épanouir et les entreprises prospérer. Lorsque les gouvernements provincial, fédéral et municipal travaillent ensemble, nous pouvons fournir les services et le soutien qui renforcent nos collectivités aujourd'hui et pour l'avenir. »

L'honorable Barry Petten, vice-premier ministre et ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Grâce à un solide partenariat entre tous les ordres de gouvernement, nous faisons avancer le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de notre ville. L'agrandissement de l'installation de traitement des eaux usées de Riverhead est non seulement essentiel pour répondre aux normes environnementales modernes, mais il nous permet également de soutenir la croissance future et la construction de nouveaux logements. »

Danny Breen, maire de St. John's

Le gouvernement fédéral investit 69 639 116 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures provinciales et territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et celle des administrations municipales s'élèveront chacune à 34 819 558 $. La Ville de St. John's couvrira 81 pour cent des coûts municipaux, soit environ 28 millions de dollars, tandis que Mount Pearl en couvrira 14 pour cent et la Ville de Paradise 5 pour cent.

Le nouveau Fonds Chantiers Canada était un Fonds de 14 milliards de dollars qui a soutenu des projets d'importance nationale, régionale et locale visant à promouvoir la croissance économique, la création d'emplois et la productivité.

