GRAND-BOUCTOUCHE, NB, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gilles LePage, ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, de Benoit Bourque, député provincial de Beausoleil-Grand-Bouctouche-Kent, et d'Aldéo Saulnier, maire de Grand-Bouctouche.

Date : Vendredi 27 février 2026 Heure : 14 h 30 (HNA) Lieu : Salle Guy A. Richard

30 rue Evangeline

Grand-Bouctouche (N.-B.) E4S 3E4

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Serge Arsenault, Directeur général et greffier, Grand-Bouctouche, [email protected]