ST. JOHN'S, NL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Tom Osborne, député de Cape Spear, de l'honorable Paul Dinn, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et député de Topsail - Paradise, et de Danny Breen, maire de la Ville de St. John's.

Date : Le vendredi 27 février 2026 Heure : 10 h HNT Lieu : Installation de traitement des eaux usées

209, chemin Southside

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 1A1

Une visite technique sera organisée pour les médias après l'annonce. Une partie de la visite se déroulera à l'extérieur, veuillez donc vous habiller en conséquence.

Le nombre de places de stationnement sur place est limité, mais vous pouvez vous garer le long du chemin Southside.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Janelle Simms, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 709-327-6152, [email protected]; Jackie O'Brien, Gestionnaire, Communication d'entreprise, Ville de St. John's, Tél. 709-576-8491 | Cel. 709-330-6957, [email protected]