OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le Canada continue de rapporter son système d'immigration à des niveaux durables tout en concentrant l'immigration dans les régions où elle a les répercussions les plus importantes. Ceci implique notamment de soutenir les communautés rurales et éloignées qui connaissent des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs économiques clés.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a dévoilé les progrès réalisés dans le cadre de l'Initiative pour les travailleurs au Canada, une initiative d'IRCC ponctuelle, annoncée dans le Budget de 2025, qui accélère l'obtention de la résidence permanente à un maximum de 33 000 travailleurs au Canada en 2026 et en 2027. Ces personnes se sont déjà bien établies dans leurs communautés et contribuent à renforcer l'économie canadienne.

Dans le cadre de cette initiative, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) accélère initialement le traitement des demandes admissibles à partir des inventaires existants de titulaires de permis de travail qui ont présenté une demande de résidence permanente. Ces travailleurs admissibles aident déjà à répondre aux besoins de leurs petites communautés rurales en matière de main-d'œuvre et à leurs besoins économiques, et :

ils ont présenté une demande dans le cadre du Programme des candidats des provinces, du Programme d'immigration au Canada atlantique, des programmes pilotes d'immigration dans les communautés, des programmes pilotes des aides familiaux ou du Programme pilote sur l'agroalimentaire;

ils habitent une petite communauté au Canada depuis au moins 2 ans.

En fonction de ces critères, IRCC accordera la résidence permanente à des demandeurs issus de divers secteurs en demande dans les régions rurales et les communautés confrontées à des pénuries de main-d'œuvre.

Il est possible de suivre les progrès de l'Initiative pour les travailleurs au Canada sur notre site Web. Ils seront également mis à jour tous les mois.

Citations

« Cette initiative vise à favoriser la croissance économique et à remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs clés où les besoins sont les plus pressants, à savoir dans les petites communautés canadiennes. En permettant aux résidents temporaires qui vivent déjà au sein de ces communautés et y apportent leur contribution d'obtenir la résidence permanente, nous leur offrons la sécurité et la stabilité nécessaires au maintien et à la croissance d'économies locales dynamiques. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les communautés rurales et éloignées sont au cœur de notre plan pour construire une économie canadienne unifiée, et notre nouveau gouvernement est à l'écoute de leurs besoins et leurs réalités distincts, en plus de tenir compte de leurs réalités. En permettant aux membres de ces communautés d'obtenir le statut de résident permanent, nous soutenons la croissance et la vitalité de nos communautés rurales et éloignées en les aidant à composer avec les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés à long terme. »

- L'honorable Buckley Bélanger, secrétaire d'État (Développement rural)

Faits en bref

IRCC vise à accorder la résidence permanente à au moins 20 000 travailleurs en 2026 et aux autres en 2027.

Nous faisons des progrès et sommes en bonne voie pour atteindre ces objectifs. Entre le 1er janvier et le 28 février 2026, 3 600 travailleurs ont obtenu le statut de résident permanent dans le cadre de cette initiative.

Les demandeurs admissibles qui se voient accorder la résidence permanente ont déjà été sélectionnés dans le cadre de programmes pilotes professionnels et de programmes d'immigration régionaux bien établis dirigés par les provinces, les territoires et les partenaires communautaires, ainsi que de programmes pilotes axés sur les professions. Ces demandeurs n'ont aucune mesure à prendre.

L'Initiative pour les travailleurs au Canada, une initiative ponctuelle, a été annoncée dans le cadre du Budget de 2025 et permettra de réduire les inventaires de résidents permanents existants afin que les travailleurs ayant des liens avec le Canada puissent continuer à fournir leur contribution à long terme.

Cette initiative soutient les efforts que déploie actuellement le gouvernement pour réduire la proportion des résidents temporaires à moins de 5 % de la population d'ici la fin de 2027.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]