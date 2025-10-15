TRACADIE, NB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, l'honorable Susan Holt, première ministre du Nouveau-Brunswick, et Denis Losier, maire de la municipalité régionale de Tracadie, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 3,7 millions de dollars et un investissement provincial de plus de 2,4 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) afin de développer ou d'améliorer des infrastructures d'approvisionnement en eau essentielles qui sont nécessaires à la construction plus rapide d'un plus grand nombre de logements. Cet investissement permettra de construire jusqu'à 300 logements. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue entre les gouvernements du Canada et du Nouveau‑Brunswick, qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements afin de répondre aux besoins d'une population croissante.

Le projet consiste à forer un nouveau puits d'une capacité de 250 gallons par minute, à installer un système de traitement du manganèse, ainsi qu'à installer une conduite d'eau de 2 kilomètres avec de nouveaux raccordements et des bornes-fontaines entre le secteur d'Alderwood et les limites de la ville.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« En investissant dans des infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau, nous ouvrons la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements abordables, au renforcement des collectivités et à une meilleure qualité de vie pour les familles de Tracadie. Lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent avec les partenaires locaux, nous pouvons avancer plus vite, construire plus intelligemment et faire en sorte que chacun ait un endroit où se sentir chez soi. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

« Nous prenons des mesures pour que davantage de Néo-Brunswickois puissent avoir accès à un logement. Ce financement représente une étape essentielle pour soutenir la construction de logements et garantir aux résidents un accès fiable à une eau potable salubre. L'objectif est de bâtir des collectivités plus fortes et un avenir meilleur pour tous les résidents de la région. »

L'honorable Susan Holt, première ministre du Nouveau-Brunswick

« Investir dans une nouvelle source d'eau potable, c'est rendre possible une densification réfléchie et un accès équitable au logement pour les générations futures. Nous assurons non seulement la sécurité et la santé de nos citoyens, mais aussi les conditions nécessaires à une croissance durable, résiliente et inclusive.»

Denis Losier, maire de la municipalité régionale de Tracadie

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 741 563 $ dans ce projet dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit 2 494 126 $ et la contribution de la Municipalité régionale de Tracadie s'élève à 1 247 438 $.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

L'organisme Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

