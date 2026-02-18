Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
18 févr, 2026, 14:34 ET
VICTORIA, BC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique et l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la province de la Colombie-Britannique.
|
Date :
|
18 février 2026
|
Heure :
|
12 h 00 [HNP]
|
Lieu :
|
Édifices du Parlement de la C.-B.
|
Upper Rotunda, deuxième étage
|
501, rue Belleville
|
Victoria (Colombie-Britannique) V8V 2H2
Diffusion en direct : Les gens du public sont invités à regarder l'annonce en direct sur YouTube : https://youtube.com/live/ldJ0M7eAtMA?feature=share
Pour assister à la disponibilité des médias par téléconférence :
Les représentants des médias sont priés de se joindre à l'appel 20 minutes avant l'annonce et d'avoir le code d'accès des participants en main. Le non‑respect de cette consigne pourrait entraîner un retard dans la connexion à l'appel.
|
Numéro sans frais (Canada) :
|
1-800-717-1738
|
Code d'accès :
|
M028488
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
Partager cet article