YELLOWKNIFE, NT, le 1er juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité, le gouvernement du Canada investit 6,5 millions de dollars dans la modernisation du Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, qui permettra d'améliorer l'accès aux espaces culturels pour les résidents et les visiteurs de Yellowknife.

Le projet consiste à effectuer d'importants travaux pour améliorer l'accessibilité du Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, une importante installation culturelle qui abrite des galeries, des expositions, des espaces publics, ainsi que les archives des Territoires du Nord‑Ouest. Les travaux comprendront notamment l'amélioration des rampes intérieures, des systèmes d'ascenseur, de l'auditorium et des escaliers intérieurs.

Les travaux d'amélioration permettront au Centre de favoriser une participation inclusive pour tous et de continuer à jouer un rôle essentiel dans la préservation, le partage et la mise en valeur de l'histoire et de la culture des Territoires du Nord-Ouest, et ce, tout en stimulant le tourisme et l'activité économique locale.

Citations

« Les espaces publics doivent être ouverts et accessibles à tous, en particulier les lieux culturels essentiels comme le Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles. Notre gouvernement est fier de souligner la Semaine nationale de l'accessibilité en investissant 6,5 millions de dollars dans ces importants travaux d'amélioration afin que chacun puisse célébrer en personne la culture et l'histoire des Territoires du Nord-Ouest. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Depuis plus de 50 ans, le Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles préserve et partage l'histoire, les cultures et les récits des Territoires du Nord-Ouest. Ces améliorations contribueront à faire en sorte que cet espace public demeure accueillant, inclusif et accessible pour tous les résidents, employés, visiteurs et chercheurs, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 6,5 millions de dollars dans le projet d'amélioration de l'accessibilité du Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 35 projets d'infrastructure ont été annoncés dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totalisant plus de 24,6 millions de dollars.

De plus, en tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 35 projets d'infrastructure ont été annoncés dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totalisant plus de 161,5 millions de dollars.

Ce volet soutient les améliorations apportées aux espaces communautaires, culturels et récréatifs afin de rendre nos collectivités accessibles, accueillantes et inclusives.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Communications du Cabinet, Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, 867‑444‑8428, [email protected]