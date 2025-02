YELLOWKNIFE, NT, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest collaborent pour protéger la nature.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jay Macdonald, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé conjointement la signature de l'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur la nature visant à faire progresser les priorités liées à la nature, en collaboration avec les gouvernements autochtones, et ce, à l'échelle du territoire.

L'Accord décennal reflète l'engagement commun des gouvernements à l'égard de la durabilité environnementale à long terme et s'attaque au défi important que représente l'appauvrissement de la biodiversité. Pour ce faire, il appuie les aires protégées et de conservation dirigées par les Autochtones, améliore les résultats pour les principales espèces en péril, appuie le leadership autochtone en matière de conservation et d'intendance et facilite également l'échange de données.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest collaborera avec les gouvernements et les organisations autochtones afin d'atteindre un objectif de protection et de conservation de 6 % du territoire d'ici 2028, avec la possibilité de protéger et de conserver jusqu'à 9,6 % du territoire d'ici 2035. Cela représente une contribution importante à l'objectif du Canada de conserver 30 % des terres et des eaux du pays d'ici 2030, pour ainsi permettre aux générations de Canadiens à venir de continuer d'apprécier la nature et de s'en rapprocher.

Le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont convenu d'un investissement initial confirmé de 7 millions de dollars au cours de l'exercice 2025-2026. L'Accord sera soutenu par un financement du gouvernement fédéral pouvant atteindre 20 millions de dollars, sous réserve de crédits gouvernementaux. Un renouvellement périodique du financement fédéral sera également demandé pendant la durée de l'Accord.

Cet investissement appuiera et fera progresser la collaboration continue entre le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les gouvernements autochtones, notamment au moyen de l'initiative T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir, dirigée par les Autochtones, qui a le potentiel d'accroître le degré de conservation dans le territoire tout en fournissant de bons emplois durables dans l'économie de la conservation.

Citations

« L'un des meilleurs moyens pour lutter contre l'appauvrissement de la biodiversité et les changements climatiques, c'est de protéger la nature. Voilà pourquoi la collaboration étroite avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les partenaires autochtones est cruciale pour arriver à protéger la biodiversité, à préserver les traditions culturelles et à respecter les engagements du Canada à l'échelle mondiale. La nature est au cœur de l'identité de la population canadienne. En plus de marquer une étape importante dans la protection des endroits que nous chérissons pour nos enfants et nos petits-enfants, cet accord favorise l'accès à la nature pour tous. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cet accord permet de réaffirmer notre engagement à préserver le patrimoine naturel des Territoires du Nord-Ouest tout en veillant à ce que le leadership des Autochtones soit au cœur des efforts de conservation. Grâce à notre partenariat avec le Canada, les gouvernements autochtones et les partenaires de cogestion des espèces sauvages, nous prenons des mesures décisives pour préserver la biodiversité, renforcer l'intendance environnementale et créer de nouveaux débouchés pour les collectivités du Nord et de l'ensemble du territoire. »

- L'honorable Jay Macdonald, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Les populations du Nord se soucient profondément de l'avenir de nos terres et de nos eaux. Grâce à cet accord, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest montrent leur volonté commune à léguer un environnement sain dans le Nord pour les générations à venir. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Les Territoires du Nord-Ouest ont déjà conservé plus de 15,8 % des terres et de l'eau du territoire.

L'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur la nature trace la voie à suivre pour les travaux en cours au profit des espèces en péril, de la biodiversité, des oiseaux migrateurs et de leur habitat sur les terres territoriales.

Les activités comprennent l'élaboration de plans de conservation des espèces sauvages, l'identification des menaces pesant sur les espèces sauvages, la lutte contre ces menaces, et l'avancement du travail avec les gouvernements autochtones et d'autres partenaires de cogestion sur le rétablissement des hardes de caribous de la toundra, de bisons des bois et d'autres espèces prioritaires.

Au moyen de l'initiative Territoire en santé, population en santé des Territoires du Nord-Ouest et en collaboration avec les gouvernements autochtones, le territoire prévoit mettre en place, mettre en œuvre et renforcer des aires protégées et des aires de conservation dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le Canada a joué un rôle clé dans l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui comprend l'objectif mondial de conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030, ainsi que la reconnaissance et le soutien du rôle essentiel que les communautés autochtones doivent jouer pour mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. L'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur la nature contribue aux deux priorités fédérales.

Produits connexes

Liens connexes

Groundbreaking Agreement Will Invest in Indigenous Leadership for Sustaining Lands, Cultures, and Economic Development across the NWT -- NWT: Our Land for the Future ([en anglais seulement] un accord novateur permettra d'investir dans le leadership autochtone pour assurer la pérennité des terres, des cultures et du développement économique dans les Territoires du Nord-Ouest - T.N.-O. : Notre territoire pour l'avenir)

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Environnement et Changement climatique, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]