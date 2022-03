Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones

Pour une aide émotionnelle immédiate, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien en santé à long terme vous sont également offerts, notamment le counseling en santé mentale, le soutien émotionnel communautaire et des services de soutien culturel. De l'assistance au transport est aussi offerte pour rendre visite à des Aînés ou à des guérisseurs traditionnels.

108 MILE RANCH, BC, le 31 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et la Société culturelle des Secwepemc du Nord ont annoncé un soutien financier de 4 millions $, provenant du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones, pour la construction d'un centre culturel et d'un musée à 108 Mile Ranch pour servir les quatre Nations Secwepemc te Qelmucw du Nord et la Première Nation Esk'etemc. La Société culturelle des Secwepemc du Nord est responsable du projet de construction du centre culturel et du musée permanents visant à promouvoir l'histoire des Secwepemc du Nord. Le centre sera un espace sûr pour les membres de la communauté où ils pourront transmettre les connaissances et la culture traditionnelles au moyen de divers programmes, comme la revitalisation de la langue des Secwepemc.

Le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées fait état du besoin d'espaces sûrs et adaptés à la culture. Dans ce rapport, on demande que toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones aient un accès permanent et significatif à leur culture et à leurs langues, et ce, sans obstacles. Les communautés autochtones ont également fait valoir que ces espaces représentent un élément essentiel de l'autodétermination.

Cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, soit la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, contribuera à nos efforts visant à mettre fin à cette tragédie nationale.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et à faire progresser la réconciliation en partenariat avec les peuples autochtones du Canada.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans la réponse aux appels à la justice découlant du rapport de l'ENFFADA, en particulier la demande de créer un accès significatif à des espaces sûrs pour la culture et la langue pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Nous continuerons d'appuyer les Premières Nations des Secwepemc du Nord qui créent un espace culturel inclusif et sûr afin de protéger leur langue et leur culture pour les générations à venir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La collaboration sur le centre culturel entre les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada et la Société culturelle des Secwépemc du Nord est un excellent exemple de vérité et de réconciliation. La Canim Lake Band considère l'établissement de ce centre culturel comme une étape concrète de l'affirmation de notre identité autochtone en Secwépemcúl̕ecw. Il s'agit d'une solution à long terme à de nombreux problèmes auxquels nos communautés autochtones sont confrontées. Créer un espace pour le partage culturel et le développement des connaissances est la clé d'un avenir plus brillant et plus réussi pour tous. Tout le monde bénéficie d'une identité et d'une présence autochtones fortes. Nous sommes ravis de voir ce projet se concrétiser. »

Kukpi7 (Chef) Helen Henderson

Canim Lake Band

Faits en bref

Le budget 2021 prévoit 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire avancer le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées.

La Voie fédérale est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national et décrit les efforts du gouvernement du Canada, aujourd'hui et à l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQIA+ autochtones.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivantes;



des représentants des organisations communautaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Autochtones;



les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



les dirigeants autochtones urbains et 2ELGBTQQIA+.

Liens connexes

