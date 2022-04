OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Nation Anishinabek

Le gouvernement du Canada travaille avec les partenaires des Premières Nations à rétablir des relations de nation à nation respectueuses, à reconnaître leur droit inhérent à l'autodétermination ainsi qu'à appuyer les communautés à mesure qu'elles s'affranchissent de la Loi sur les Indiens et font la transition vers l'autonomie gouvernementale.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est joint au chef du Grand conseil de la Nation Anishinabek, Reg Niganobe, au chef Lloyd Myke de la Première Nation de Magnetawan, à la Gimaa Kwe Rhonda Williams-Lovett de la Première Nation de Moose Deer Point, au chef Scott McLeod de la Première Nation de Nipissing, au chef Larry Roque de la Première Nation de Wahnapitae et à la chef Irene Kells de la Première Nation de Zhiibaahaasing lors d'une cérémonie virtuelle pour célébrer la signature de l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek.

L'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek est la première entente sur l'autonomie gouvernementale de son genre en Ontario et marque une étape importante de l'affranchissement de la Loi sur les Indiens pour les Premières Nations Anishinabek signataires.

Conclue après plus de 20 ans de négociations, cette Entente historique reconnaîtra le contrôle des Anishinabek sur leur gouvernance et les pouvoirs législatifs des Premières Nations signataires dans des secteurs clés. Les Premières Nations prendront leurs propres décisions quant à la façon dont leurs élections seront tenues et leurs gouvernements fonctionneront et elles choisiront elles-mêmes leurs citoyens. De plus, elle déterminera la meilleure façon de protéger et de promouvoir la langue et la culture anishinaabe. Lorsque l'Entente aura pris effet, certaines dispositions de la Loi sur les Indiens qui portent sur la gouvernance ne s'appliqueront plus aux Premières Nations Anishinabek signataires.

« Félicitations aux dirigeants Anishinabek et à tous ceux et celles qui ont travaillé pendant si longtemps à la table de négociation et à la mobilisation des communautés pour donner vie à cette entente historique. L'Entente aidera à la revitalisation de la gouvernance traditionnelle des Anishinaabe et au renouvellement de notre relation de nation à nation avec les Premières Nations Anishinabek signataires. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec les partenaires anishinabek pour réaliser toutes nos priorités communes, à mettre en œuvre leur droit inhérent à l'autodétermination et d'appuyer leurs visions inspirantes d'un avenir meilleur pour leurs citoyens. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Je tiens à féliciter les Premières Nations qui ont signé l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek aujourd'hui et je loue le travail acharné, le dévouement et la persévérance dont les parties à l'Entente ont fait preuve pour arriver à ce moment historique. L'Entente sur la gouvernance est un autre instrument mis à notre disposition pour mettre en œuvre les compétences inhérentes et les lois anishinaabe dans des enjeux fondamentaux qui sont les piliers de nos gouvernements des Premières Nations : la citoyenneté, la langue et la culture, et pour déterminer la façon dont nous choisissons nos dirigeants et nous rendons des comptes à leurs citoyens. Le nouveau transfert financier de gouvernement à gouvernement affranchit ces Premières Nations des limites précises de la Loi sur les Indiens et les appuie dans la détermination de leurs priorités respectives. »

Chef Reg Niganobe du Grand conseil

Nation Anishinabek

« La gouvernance anishinaabe est l'héritage que les E'dbendaagzijig d'aujourd'hui laisseront aux générations futures : la capacité de se gouverner et de déterminer ce qui est le mieux pour notre communauté. Cet objectif sera atteint grâce à un processus d'élaboration de lois dirigé par la communauté - pertinent et unique à Moose Deer Point. »

Gimaa Kwe Rhonda Williams-Lovett

Première Nation de Moose Deer Point

« Pour la Première Nation de Wahnapitae, la signature de cet accord est une autre étape importante d'un très long chemin, un chemin que nos membres parcourent depuis que le Créateur a placé les Anishinaabe sur la Terre mère. Mus par l'élan d'une étape, nous franchissons la suivante, et nous le faisons avec les connaissances et la sagesse de notre peuple qui nous font avancer. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de poursuivre ce périple au moment où nous envisageons d'exercer notre droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. »

Chef Larry Roque

Première Nation de Wahnapitae

« Alors que nos Nations s'efforcent de reprendre leurs compétences légitimes sur leur propre gouvernance, l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek est un outil qui nous permet de nous affranchir des articles de la Loi sur les Indiens, pour que nous soyons libres de régir et de protéger nos élections, notre langue et notre culture, notre citoyenneté, ainsi que notre gestion et nos activités. Il s'agit d'un pas positif vers l'autonomie gouvernementale. »

Chef Scott McLeod

Première Nation de Nipissing

« La gouvernance de Magnetawan Anishinabek est la prochaine étape dans l'exercice de notre droit inhérent de nous gouverner nous-mêmes et de positionner notre communauté et nos membres dans la création de nos lois suprêmes. »

Chef Lloyd Myke

Première Nation de Magnetawan

« Cette entente fera partie de nos livres d'histoire. Elle nous aidera à établir de nouvelles relations dans notre communauté. Nous devons maintenir vivante Anishinaabemowin afin de nous permettre de nous connecter avec notre environnement et d'être fiers de ce que nous sommes. »

Chef Iren Kells

Première Nation Zhiibaahaasing

Les négociations sur l'autonomie gouvernementale en matière de gouvernance menées avec la Nation Anishinabek ont débuté en 1995, ont donné lieu à une entente de principe en 2007 et ont pris fin en 2019.

ont pris fin en 2019. Au cours des deux dernières années, l'Entente a été approuvée par les citoyens de chaque Première Nation signataire au moyen d'un vote communautaire.

De vastes activités de mobilisation communautaire ont eu lieu pendant cette période ainsi que des consultations avec les citoyens anishinabek durant les négociations.

Maintenant que l'Entente est signée, l'étape suivante consiste à mettre l'entente en vigueur au moyen d'une loi fédérale.

Les Premières Nations signataires (qui forment le gouvernement de la Nation Anishinabek) devront aussi adopter leurs propres lois anishinabek pour créer leur nouveau système de gouvernance et le mettre en œuvre.

On appuiera ces travaux en augmentant le financement versé aux Premières Nations pour qu'elles puissent assumer leurs nouvelles responsabilités et investir dans les priorités communautaires en vue d'un avenir meilleur.

Il ne s'agit pas de la première entente sur l'autonomie gouvernementale négociée avec la Nation Anishinabek. En 2018, les parties ont conclu une entente sur l'autonomie gouvernementale en matière d'éducation. Cette entente en vigueur vise 23 Premières Nations Anishinabek en Ontario .

