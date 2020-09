NATIONS INDÉPENDANTES DE WABASEEMOONG, TERRITOIRE TRADITIONNEL OJIBWÉ DU TRAITÉ NO 3, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et Waylon Scott, chef des nations indépendantes de Wabaseemoong, ont signé un accord de relation : Réponse globale à l'exposition au mercure et aux problèmes de santé dans les nations indépendantes de Wabaseemoong.

Dans le cadre de l'accord de relation, le Canada a l'intention de fournir jusqu'à 19,5 millions de dollars pour la conception et la construction d'un centre de bien-être pour l'exposition au mercure au sein de la communauté.

Dans le cadre de l'accord de relation, Services aux Autochtones Canada (SAC) et les nations indépendantes de Wabaseemoong travailleront ensemble pour répondre aux besoins de santé uniques de tous les résidents des nations indépendantes, en soutenant ceux qui vivent avec les effets de l'exposition au mercure, et pour développer des systèmes de santé qui reconnaissent les défis uniques rencontrés par les résidents de la communauté.

L'évaluation de la santé communautaire, qui est en cours, cernera les besoins spécifiques des membres de la communauté en matière de santé et fournira une voie à suivre pour répondre à ces besoins et soutenir ces services.

Il est essentiel d'établir des relations solides avec les Premières Nations pour résoudre les problèmes de santé qui perdurent et qui ont des répercussions sur le bien-être des membres des Premières Nations. Le Canada s'est engagé à soutenir les Premières Nations qui cherchent des solutions uniques pour combler les lacunes existantes et répondre aux besoins en matière de santé de leurs membres.

« Cet accord jettera des bases solides et favorisera des moyens novateurs d'améliorer la santé et le bien-être des membres de la communauté, en particulier ceux qui souffrent des effets de l'exposition au mercure. Je souhaite reconnaître et saluer également le travail du chef Scott et du conseil qui ont mené à bien cet accord et élaboré une solution dirigée par la Première Nation qui procurera un réel changement dans la vie des membres de la communauté. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous, les membres des nations indépendantes de Wabaseemoong, sommes ravis de signer cet accord aujourd'hui. La santé et le bien-être de notre communauté ont toujours été et continueront d'être une priorité absolue pour nous. Si nous voulons avancer dans la résolution de ces problèmes de santé, nous devons entretenir une relation solide fondée sur la confiance et le respect mutuel. C'est pourquoi nous sommes heureux des mesures prises aujourd'hui par le gouvernement fédéral. Nous continuerons à défendre le bien-être des membres de notre communauté, et nous sommes heureux de voir ici être érigé ce centre de bien-être dont nous avons tant besoin et qui est ouvert à tous nos membres. »

Waylon Scott

Chef des Nations indépendantes de Wabaseemoong

Une contamination au mercure a été décelée en 1970 dans le réseau fluvial English-Wabigoon, qui a exposé les résidents des nations indépendantes de Wabaseemoong au dangereux métal. De nombreux membres de la communauté ont été exposés au méthylmercure à la fin des années 1960 et dans les années 1970, ce qui a donné lieu à la négociation et à la signature d'un protocole d'entente en novembre 1985. Cet accord s'inscrivait en ligne directe avec l'adoption de la Loi sur le règlement des revendications des bandes indiennes de Grassy Narrows et d' Islington (pollution par le mercure) par le gouvernement fédéral en 1986 et de la Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon par l' Ontario . Ces lois prévoyaient la création d'un fonds d'aide aux personnes souffrant d'incapacité causée par la pollution au mercure et d'un conseil responsable d'apporter de l'aide aux personnes souffrant d'incapacité causée par la pollution au mercure et de superviser le versement des prestations provenant du fonds aux demandeurs présentant des symptômes d'une exposition au mercure dans le passé.

par le gouvernement fédéral en 1986 et de la par l' . Ces lois prévoyaient la création d'un fonds d'aide aux personnes souffrant d'incapacité causée par la pollution au mercure et d'un conseil responsable d'apporter de l'aide aux personnes souffrant d'incapacité causée par la pollution au mercure et de superviser le versement des prestations provenant du fonds aux demandeurs présentant des symptômes d'une exposition au mercure dans le passé. Les gouvernements fédéral et provincial de l' Ontario , de concert avec deux entreprises de pâtes et papiers (Reed Limited et Great Lakes Forest Products Ltd.), ont versé une indemnité unique de 16,67 millions de dollars aux nations indépendantes de Wabaseemoong et à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek.

, de concert avec deux entreprises de pâtes et papiers (Reed Limited et Great Lakes Forest Products Ltd.), ont versé une indemnité unique de 16,67 millions de dollars aux nations indépendantes de Wabaseemoong et à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek. Les nations indépendantes de Wabaseemoong font actuellement un bilan de la santé communautaire, qui devrait être achevé en 2022 et qui permettra de déterminer les besoins des membres de la communauté en matière de santé, y compris en infrastructures, sous la forme d'un centre de bien-être pour l'exposition au mercure, en programmes et en services. L'évaluation guidera l'élaboration d'un plan global de prestation de services de santé adapté aux réalités de la communauté.

